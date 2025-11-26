Mazda SYRSA presenta en primicia en Andalucía el nuevo Mazda CX-5 2026

En la jornada de ayer, 25 de noviembre tuvo lugar en el concesionario de Mazda SYRSA en Su Eminencia (Sevilla) la presentación exclusiva y en primicia para Andalucía del nuevo Mazda CX-5 2026, la nueva generación del SUV superventas de la ... marca japonesa.

El modelo, que llegará al mercado en enero de 2026, pudo verse por primera vez en la región en este evento especial organizado por Mazda SYRSA.

El nuevo Mazda CX-5 2026 destaca por un diseño completamente renovado, mayor espacio interior, acabados de inspiración japonesa y la llegada de motorizaciones gasolina microhíbridas (MHEV) con etiqueta ECO.

Salida al mercado en 2026

Su comercialización en España comenzará a partir de enero y ya son muchos los clientes que han decidido reservar su coche para poder disfrutarlo cuanto antes.

Esta presentación ha permitido a medios y clientes descubrir de primera mano uno de los lanzamientos más importantes del próximo año para la marca, reforzando además el papel de Sevilla como punto clave para las novedades de Mazda en la región.