Suscríbete a
ABC Premium

Mazda SYRSA presenta en primicia en Andalucía el nuevo Mazda CX-5 2026

El vehículo llegará al mercado en el próximo mes de enero

Syrsa entran en Málaga con la compra de varios concesionarios de Nieto Automoción

Syrsa incorpora las marcas BMW, Mini y BMW Motorrad y se convierte en el grupo de automoción líder de Andalucía

Nuevo Mazda CX-5
Nuevo Mazda CX-5 SYRSA

S.E.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la jornada de ayer, 25 de noviembre tuvo lugar en el concesionario de Mazda SYRSA en Su Eminencia (Sevilla) la presentación exclusiva y en primicia para Andalucía del nuevo Mazda CX-5 2026, la nueva generación del SUV superventas de la ... marca japonesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app