«La mayor traba para la producción de hidrógeno verde es la falta de regulación»

La empresa H2B2 Electrolysis Technologies, presidida por Felipe Benjumea, ha fabricado ya una veintena de electrolizadores para producir hidrógeno con energía renovable en India, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Países Bajos, Finlandia, EE.UU... La firma cubre toda la cadena de valor, de modo que ... desarrolla tecnología, fabrica equipos, construye plantas de producción de hidrógeno, las opera y mantiene. Para que ese mercado despegue, l CEO de la compañía, el economista Anselmo Andrade, y la directora de Estrategia y Desarrollo de Negocio de H2B2, la ingeniería industrial África Castro, reclaman la regulación del mercado para hacer rentable la producción de hidrógeno verde, así como apoyo de los gobiernos europeos para hacer frente a la competencia extranjera, especialmente de China.

-¿Cuáles son los principales retos que tiene Europa en la producción de hidrógeno producido con energía renovable?

-Anselmo Andrade: La mayor traba es la regulación porque de ahí parte todo lo demás. En California, un 3% del hidrógeno para movilidad tiene que ser renovable. El problema es que el hidrógeno verde, que es el que producimos nosotros, es más caro que el hidrógeno fósil. Para que haya un producto que se consuma y que haya clientes interesados tiene que haber una regulación que obligue a un consumo determinado de hidrógeno renovable. De esta forma, tienes asegurado unos clientes que van a usar el producto. Nadie va a comprar por gusto el hidrógeno verde si es más caro. A partir de ahí tienes un producto que es comercializable, clientes interesados en consumidor y así es posible firmar contratos a largo plazo de ese producto. A partir de ahí todo es viable. Si logramos una industria que nos compra nuestro hidrógeno renovable a diez o veinte años se rentabiliza la inversión y eso nos nos permite financiar la construcción de la planta. Si no hay regulación no hay clientes y si no hay clientes, olvídate de todo lo demás.

África Castro, directora de Estrategia y Desarrollo de Negocio de H2B2 raúl doblado

-¿España llega tarde a la hora de regular el hidrógeno verde?

-África Castro: Hasta ahora los países han estado dando subvenciones, que no ha sido suficiente para hacer el hidrógeno competitivo y por eso el mercado no ha despegado. Necesitamos regulación, estableciendo porcentajes de obligatoriedad en el uso de hidrógeno verde. España ha hecho una apuesta industrial por el hidrógeno renovable con el Plan Nacional integrado de Energía y Clima, pasando de 4GW a 11GW en 2030, pero va con retraso con respecto a la regulación. Además, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable apoya también el desarrollo de tecnología. Lo que está haciendo ahora el Ministerio de Transición Ecológica es la trasposición de la regulación europea a ámbito nacional . Por otra lado, el Ministerio de Industria tiene en sus manos una Ley de Industria con el objetivo de sacarla antes de final de año, definiendo sectores estratégicos para apadrinarlos frente a competencia o tecnologías externas.

-¿Qué diferencia de precio sigue existiendo entre el hidrógeno verde y el gris? Algunos informes de expertos aseguran que se puede producir hidrógeno verde a 2 o 3 euros el kilo en el sur de Europa.

África Castro: En mi opinión eso no es cierto y nosotros nos dedicamos a producirlo. El hidrógeno gris o fósil, que se produce a partir de gas natural y cerca de una refinería, puede tener unos costes son muy competitivos, del orden de 1,5 o 2 euros por kilo. Si quieres producir hidrógeno con energía renovable el coste es de unos 9 euros por kilo, aunque depende del uso: si es para industria, movilidad... Hay que motivar a los usuarios a usar esa hidrógeno renovable. Por ejemplo, en una refinería, que el hidrógeno verde compute a la hora de reducir emisiones. Las industrias elogian la tarea de descarbonización pero tampoco puede contra su cuenta de resultados.

Anselmo Andrade: Por otra parte, a medida que se vaya introduciendo el hidrógeno verde se irá abaratando porque cuestión de escalabilidad.

-¿El hidrógeno verde se está usando más para la industria o para la movilidad?

Anselmo Andrade: Se usa como materia prima para la industria; como combustible para el transporte y movilidad; y en el sector energético, que se está volviendo a electrificar, para dar una solución alternativa a una fuente de calor como es el gas natural.

África Castro: H2B2 tiene proyectos ejecutados en esos tres ámbitos. Por ejemplo, el proyecto SoHyCal, la primera planta operativa de hidrógeno renovable en Norteamérica, es una solución para transporte, ya que producimos combustible, permitiendo repostar autobuses urbanos y camiones. Su capacidad es de 9 megavatios, aunque por ahora sólo está operativa con 3 MW. En el sector industrial, para la petrolera colombiana Ecopetrol hemos integrado un electrolizador en su refinería y tenemos también electrolizadores en plantas de ciclo combinado, donde el hidrógeno se usa como un refrigerante. Una solución de energía es la que tenemos en un hospital en Holanda, donde el electrolizador se usa para producir y almacenar hidrógeno, y suministramos electricidad cuando no tienen de la red o de renovables, y además el oxígeno que se libera en ese proceso se usa en el ámbito hospitalario.

-¿Qué ventajas tiene Andalucía en la industria del hidrógeno?

-Anselmo Andrade: El hidrógeno se produce a través de electricidad y agua. El coste del agua es muy pequeño. La materia prima más cara para producir el hidrógeno es la electricidad. Andalucía tiene mucho potencial en renovables porque en fotovoltaicas la radiación solar es clave, lo que le hace más competitiva frente a países nórdicos. Por otro lado, aquí hay talento y disponibilidad de ingenieros porque hay universidades muy buenas.

-África Castro: El mensaje de que Andalucía es competitiva en la producción de hidrógeno se han intensificado en el viaje del presidente a China, pero la Junta de Andalucía no quiere sólo producir hidrógeno, sino también equipos, tecnología y componentes, desarrollando la cadena de valor aquí.

-El Gobierno marroquí ofrece 300.000 hectáreas de terreno público a los inversores que quieran instalar proyectos relacionados con el hidrógeno verde, como parte de una superficie de cerca de un millón de hectáreas destinadas a este sector para impulsar plantas solares y eólicas.

-África Castro: Andalucía, el Algarve o Marruecos tienen muchas horas de sol al año, lo que permite estar produciendo muchas horas al día. Pero Andalucía tiene además la red gasista, incluso la conexión con el norte de África, y la infraestructuras de puertos. Todo esto es relevante para producir la molécula de hidrógeno renovable y llevarla a los puntos de consumo, y los grandes puntos de demanda son Alemania, el núcleo industrial europeo, y Benelux. Alemania tiene muy claro que necesitan que le suministren hidrógeno, que se puede producir en Andalucía. En Marruecos también se producirá hidrógeno renovable pero Europa cuenta con eso. La estrategia europea lo que plantea es que de la demanda de 20 millones de toneladas en 2030, 10 millones serán de producción autóctona y otros 10, fuera, es decir, Marruecos, Argelia, Egipto... En la producción europea de hidrógeno se está mirando fundamentalmente a España y dentro de nuestro país, a Andalucía.

-Anselmo Andrade: H2B2 tiene una fábrica de electrolizadores en Sevilla y tenemos puertos para exportarlos a todo el mundo. Además, podemos desarrollar proyectos en todo el mundo y especialmente en países donde hay regulación. Lo bueno de Andalucía es que puede competir en costes.

-Los productores de electrolizadores de Europa han mandado una carta a la Comisión Europea porque China ya se ha hecho con el 40% del mercado mundial y está anunciando la instalación de fábricas en Europa para quizá sortear los aranceles europeos.

-África Castro: Eso no dejan de ser anuncios de inversiones y enriquece a la región. De hecho, el viaje a China se ha hablado mucho de colaboración con los agentes locales pero lo que no puedes hacer es ponerle alfombra roja a las empresas extranjeras y olvidarte de tu tejido empresarial. Con la carta que hemos enviado a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hemos querido pedir ayuda para los productores locales, dado que se ha identificado que es una tecnología estratégica en la que Europa quiere ser una potencia mundial. Necesitamos ayuda, sobre todo en esta fase de mercado temprano, en la que tienes que desarrollar e invertir antes de que el mercado se materialice porque eso va contra la cuenta de resultados de la empresa.

Europa ha identificado que el hidrógeno renovable y los electrolizadores son un sector estratégico y reconoce que la tecnología europea es muy buena, por encima de la China o EE.UU. pero hay que apoyar que sea competitivo fabricar en Europa. Eso se hace teniendo políticas de implementación industrial, permitiendo que se desarrolle un tejido productivo, facilitando los trámites o los avales... Países Bajos acaba de sacar una convocatoria para que que se instalen en el territorio los fabricantes.