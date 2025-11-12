Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz

La malagueña Lagoom Living construirá las 691 VPO de alquiler de Fibes

Se trata del proyecto de colaboración público-privada más importante que tiene en marcha el Ayuntamiento de Sevilla

Emvisesa inicia la obra de 84 viviendas en alquiler en Alcosa, con precios entre 300 y 550 euros

La malagueña Lagoom Living construirá las 691 VPO de alquiler de Fibes
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La promotora malagueña Lagoom Living asumirá la construcción de 691 pisos de alquiler protegido junto al Palacio de Congresos de Sevilla en suelos de Emvisesa, como confirma la firma a ABC. La compañía ha sido la adjudicataria del concurso público lanzado por la ... empresa municipal de vivienda, que es titular de dos parcelas en el entorno de Fibes. Esta es concretamente la denominada R1, que tienen una superficie de 17.543 metros cuadrados y una edificabilidad de 54.206 metros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app