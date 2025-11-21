Luis Planas: «Soy optimista, confío en que la negociación de la nueva PAC sea buena para España»

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido en el Foro ABC, celebrado con ocasión del 30 aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, que la propuesta de la PAC presentada por la Comisión Europea «no convence». «Nos parece muy importante que mantengamos el carácter ... común de la política agraria, no podemos convertirla en pequeños programas presupuestarios nacionales», ha insistido, al tiempo que ha reconocido que la propuesta «se ha llevado a cabo en un momento muy difícil».

Planas ha asegurado que, a pesar de ser «firmes en la defensa de los intereses para España», desde el Ministerio de Agricultura también serán «constructivos» en torno al diálogo y negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-34 y la PAC del mismo periodo. No obstante, ha apelado al «optimismo» y ha convencido en que la negociación, aunque «larga y difícil», dé sus fruto.

Rechazo a la renacionalización

Además, ha rechazado que la nueva PAC pueda incorporar la renacionalización ya que, ha avisado, «si se abre la puerta a la cofinanciación nacional por parte de los estados miembros puede haber desequilibrio. «Hay que conservar un espacio interior sin fronteras»„ ha insistido.

El ministro de Agricultura ha hecho un recorrido por las últimas décadas de la agricultura española, y andaluza, recordando que «ha evolucionado y mejorado» en este tiempo.

«En 1986, había más de 1.600.000 explotaciones a nivel nacional, ahora hay 780.000, pero han crecido en dimensión y eficiencia», ha detallado, al tiempo que ha puntualizado que, de todos los países de la UE, España es donde más ha aumentado la renta agraria, un 106%, tan solo precedido por Alemania.

Además, ha reiterado la importancia de la Unión Europea para el agro. «En política agraria ha habido una orientación a la competitividad y la modernidad, y eso se lo debemos a una España europeísta», ha dicho.