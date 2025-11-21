Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

FORO ABC

Luis Planas: «Soy optimista, confío en que la negociación de la nueva PAC sea buena para España»

El ministro de Agricultura ha defendido en el Foro ABC que la política agraria debe huir de la renacionalización y seguir siendo 'común'

La gestión del agua y la nueva PAC, las dos claves para la supervivencia del sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Foro ABC
El ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Foro ABC Manuel oLMEDO
Natalia Ortiz

Natalia Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido en el Foro ABC, celebrado con ocasión del 30 aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, que la propuesta de la PAC presentada por la Comisión Europea «no convence». «Nos parece muy importante que mantengamos el carácter ... común de la política agraria, no podemos convertirla en pequeños programas presupuestarios nacionales», ha insistido, al tiempo que ha reconocido que la propuesta «se ha llevado a cabo en un momento muy difícil».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app