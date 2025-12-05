Linares ya vuelve a construir todoterrenos como hace dos décadas

La industria de automoción vuelve a rodar en Linares en el mismo parque empresarial en el que se apagó definitivamente hace casi quince años. La alianza entre Santana Motors, Coroner y BAIC ha revitalizado en un tiempo récord una actividad que parecía extinguida para siempre ... . Las tres compañías unidas en un consorcio han firmado este viernes el protocolo para que la factoría que han puesto en servicio tras una inversión de 10 millones de euros sea la base de ensamblaje de los nuevos todoterrenos Santana 400, que saldrán próximamente al mercado a unos precios competitivos.

Para tan señalada ocasión han celebrado un acto en las instalaciones que ha reunido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la vicepresidenta del Gobierno central, María Jesús Montero, que durante la quiebra de la marca de automoción ocupaba un sillón en el Gobierno andaluz. No era momento de hacer referencia a un pasado tan doloroso, sino de mirar hacia delante. Con el documento ya firmado que genera el compromiso de volver a convertir Linares en un gran polo de la automoción, las empresas han desvelado algunos de sus planes de futuro, como seguir ampliando las inversiones para crecer en el terreno.

Hasta ahora se han invertido 10 millones en reflotar la planta en la que trabajan actualmente 170 trabajadores. La intención es fabricar unos 20.000 coches en tres años y que tengan buena acogida en el mercado por sus precios competitivos. Previamente había detrás un trabajo de colaboración entre la Junta de Andalucía, que era propietaria del parque industrial y el Ayuntamiento de Linares, al que se lo ha terminado cediendo para que pueda gestionar la instalación de nuevas empresas.

Tras un desembolso de 16 millones de fondos públicos para mejorar el recinto, hoy son ya 18 las firmas nacionales e internacionales que operan desde este enclave. A ellas se sumarán a principios del año que viene la china Desay SV, dedicada a la fabricación de sistemas de visualización e interacción inteligentes para automóviles.

El CEO de Santana Motors, Eduardo Blanco, ha apelado durante su intervención al recuerdo de los coches Santana que han formado parte de la vida de los jiennenses y en especial de los vecinos de Linares. «Aquellos modelos que tenía nuestro abuelo, nuestro tío o el suegro del presidente de la Junta forman parte de la memoria sentimental, pues hoy estamos construyendo aquí los coches que formarán parte del recuerdo de las siguientes generaciones«.

Uno de los primeros modelos que se fabricarán en la fábrica de Santana Motors de Linares

El directivo ha reafirmado su compromiso con el territorio y con este proyecto que tiene vocación de permanencia. En términos parecidos se ha pronunciado el vicepresidente el grupo BAIC, Lui Yu, que ha comenzado su intervención pronunciando algunas palabras en español y prometiendo mejorar su conocimiento del idioma más adelante. «Santana es una leyenda en el mundo de los todoterrenos y ha tenido su corazón industrial en Linares durante más de sesenta años«, ha señalado, considerando que »esta marca fue mucho más que un fabricante de coches, fue un símbolo de orgullo, de resiliencia y de manufactura con una ingeniería única«.

«Volver a ver viva Santana no es una cuestión técnica, es una esperanza para Linares y como representante de BAIC estoy muy orgulloso de estar en este momento de renacimiento», ha continuado. Yu ha confirmado que los tres socios «hablamos el mismo idioma y compartimos la misma visión industrial». También ha respaldado el acuerdo al afirmar que «el objetivo no es sólo reactivar una fábrica, sino crear una nueva generación de vehículos Santana».

Amplia representación institucional

Por su parte, Juanma Moreno ha dicho sentirse «profundamente satisfecho y orgulloso como presidente de todos los andaluces de que seamos capaces de convencer, de ilusionar a personas tan dispares» y a «empresas que vienen de China», así como a «otras que vienen del ámbito nacional, ubicadas en Barcelona o en Madrid; en definitiva, todo un tejido productivo que ha sido capaz de alinearse en Linares, en Jaén, en Andalucía«, ha destacado.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que estas empresas deciden instalarse en Andalucía «por varias razones», comenzando por la de que «tenemos estabilidad, serenidad, y la estabilidad hoy en día es un valor en alza», según ha subrayado. En un contexto en el que el Gobierno central mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobaron para el ejercicio de 2023, y en el que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene pendiente de presentar el proyecto de Ley de PGE para 2026, el presidente andaluz ha presumido de que en Andalucía «somos estables, aprobamos los Presupuestos año a año, cumplimos con las normas».

También ha recordado el viaje oficial a China que emprendió el año pasado y durante el que se fraguó este acuerdo para que el consorcio industrial se instale en Parque Empresarial Santana.

Por su lado, María Jesús Montero, ha felicitado a la empresa Santana «por apostar por Linares y por el talento de su gente», y le ha agradecido su «entusiasmo» y «defender que es importante aportar un valor añadido» a Andalucía. Asimismo, ha valorado que España es una «potencia» en la fabricación de automóviles y cuenta con una industria que «sigue conquistando cuotas de mercado».