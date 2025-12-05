Suscríbete a
Linares ya vuelve a construir todoterrenos como hace dos décadas

Santana Motors, Coroner y BAIC firman un acuerdo para ensamblar los nuevos modelos del consorcio industrial en la localidad jiennense

Santana Factory anuncia el inicio de su actividad industrial en Linares en octubre

Los máximos responsables de BAIC, Santana Motors y Coroner durante la firma del protocolo
Los máximos responsables de BAIC, Santana Motors y Coroner durante la firma del protocolo ep
Elena Martos

La industria de automoción vuelve a rodar en Linares en el mismo parque empresarial en el que se apagó definitivamente hace casi quince años. La alianza entre Santana Motors, Coroner y BAIC ha revitalizado en un tiempo récord una actividad que parecía extinguida para siempre ... . Las tres compañías unidas en un consorcio han firmado este viernes el protocolo para que la factoría que han puesto en servicio tras una inversión de 10 millones de euros sea la base de ensamblaje de los nuevos todoterrenos Santana 400, que saldrán próximamente al mercado a unos precios competitivos.

