Linares, una industria dilapidada en el escándalo de los ERE

Linares, la ciudad que llegó a convertirse en el Detroit español tras la caída de su pujante industria de automoción, luce hoy con orgullo el calificativo de capital del motor. Y ha sido otra vez de la mano de Santana. El consorcio industrial formado por ... la marca española -que tiene participación de Zhengzhou Nissan Automobile-, BAIC y Anhui Coronet Tech Co fabricará en este enclave los nuevos todoterrenos de Santana, en concreto el modelo 400, diésel e híbrido, que saldrán al mercado próximamente.

La historia reciente de esta localidad de 55.000 habitantes ha estado ligada a un objetivo permanente que es reflotar la fábrica de coches. Quince años no han sido suficientes para olvidar ese pasado industrial ni para renunciar a las promesas. El caso de Linares es uno más en la nómina de las administraciones públicas, en este caso de la Junta de Andalucía, de que no se pueden sostener sectores económicos sin las empresas. Y hubo un intento desmesurado por hacerlo sin escatimar costes hasta rozar la prevaricación y formar parte del caso ERE.

Antes de que la crisis industrial que precedió a la inmobiliaria se llevara por delante un sector tan solvente como el de la automoción en Andalucía, la fábrica de Santana Motors de Linares daba empleo a 1.200 trabajadores. De esta factoría salieron modelos de marcas como Land Rover, Iveco o Suzuki que se vendían por todo el mundo. Fue esta última la que más impulsó la industria jinennese con una relación afianzada a mediados de los ochenta y con una ampliación de su participación una década después para modernizar las instalaciones. La ciudad se había convertido en la cuna de modelos tan populares como el Samurai o el Vitara.

El último socio de la planta, fundada en los años sesenta, fue Iveco, que dio por terminada su relación en 2008. Ahí comenzó un declive que concluiría en 2011 tras el intento fallido de la Junta de Andalucía de nacionalizar una fábrica -cosa que no hizo con la gaditana Delphi que se encontraba en la misma situación- y echando definitivamente el cierre.

El Gobierno andaluz, con el jinnense Gaspar Zarrías como vicepresidente y mano derecha de Manuel Chaves, llegó a invertir alrededor de 600 millones de euros para reflotar la comarca, aunque ese dinero se destinó a pagar las prejubilaciones de los 792 mayores de 50 años. Otra parte iría a recolocar a los más jóvenes en empresas de la zona con contrato indefinido. Así nació el Plan Linares Futuro que tan poco futuro tuvo. Ni se lograron las recolocaciones ni las prejubilaciones fueron limpias, pues terminaron engrosando el caso ERE.

Caso ERE

El asunto, además de judicializado, estaba enconado cuando llegó el PP al Gobierno de la Junta de Andalucía. Con unas instalaciones abandonadas en propiedad y con un pueblo que reclamaba el cumplimiento de los compromisos, aunque los hubieran contraído otros, se empezaron a dar los primeros pasos para reactivar este suelo industrial.

En 2021 se empezó a desplegar la estrategia con una primera inversión de 6,3 millones de euros para mejorar las instalaciones y los accesos al recinto y después se decidió ceder el parque empresarial al Ayuntamiento de Linares, para que se pudieran hacer las gestiones con las empresas de una manera más sencilla y tramitar los permisos necesarios. Posteriormente, se aprobó una ayuda de otros nueve millones para atraer compañías a la zona.

El viaje institucional del presidente andaluz, Juanma Moreno, fue el broche para sellar el acuerdo por el que Santana Motors ha vuelto a la ciudad jiennense, como él mismo recordó ayer ante los representantes de las empresas durante la presentación de los nuevos todoterrenos.

Actualmente están allí instaladas unas 18 firmas, a las que se sumará a principios del año que viene la china Desay, dedicada a la fabricación de sistemas de visualización e interacción inteligentes para automóviles.