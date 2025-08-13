Suscríbete a
tráfico portuario

El tráfico de contenedores en Tánger-Med ya duplica al de Algeciras

Las inversiones en puertos africanos no paran de crecer con terminales cada vez más automatizadas

EE.UU. expulsa a España de una ruta marítima estratégica

Un buque portacontenedores en el estrecho de Gibraltar
Noelia Ruiz

La brecha entre el puerto de Tánger-Med y el de Algeciras no para de crecer. El enclave marroquí ya recibió en 2024 más del doble de contenedores que el español y, previsiblemente, esta distancia se agrandará tras la reciente decisión de Estados ... Unidos de expulsar a España de una ruta marítima estratégica.

