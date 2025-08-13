El tráfico de contenedores en Tánger-Med ya duplica al de Algeciras

La brecha entre el puerto de Tánger-Med y el de Algeciras no para de crecer. El enclave marroquí ya recibió en 2024 más del doble de contenedores que el español y, previsiblemente, esta distancia se agrandará tras la reciente decisión de Estados ... Unidos de expulsar a España de una ruta marítima estratégica.

Según avanzó el martes ABC, este movimiento se debe a tensiones políticas y de defensa como es el contrato del Gobierno de Pedro Sánchez a la tecnológica china para almacenar secretos o la decisión española de no adquirir cazas F-35, entre otros gestos de distanciamiento.

A falta de conocer la letra pequeña, el desconcierto en el puerto de Algeciras ante este nuevo golpe es máximo. Este enclave, debido a su proximidad con Marruecos donde no se aplican tantas regulaciones como en la Unión Europea, es el principal perjudicado de medidas puestas en marcha en los últimos años como la 'tasa verde'.

Los datos lo confirman. El puerto de Tánger-Med superó el año pasado por primera vez los diez millones de contenedores. Estas instalaciones son relativamente recientes, ya que se inauguraron en 2007 y se ampliaron en 2010 y 2019.

«El crecimiento en los puertos africanos ha sido espectacular», asegura a ABC el socio de irp engineering, Pablo Alonso. Su firma ha recibido numerosos contratos «urgentes» en la zona, que trata de equipar sus puertos con los últimos avances tecnológicos. Una de las tendencias en estos enclaves es apostar por un modelo de terminal automatizada, con equipos que se controlan en remoto y que son menos intensivos en mano de obra.

A ello se une que uno de los mayores riesgos de que una ruta comercial se traslade a otro país es la dificultad para devolverla a su punto inicial. «Al fin y al cabo, son empresas que operan a nivel mundial y que no les cuesta nada hacer un cambio así, pero luego es costoso deshacer el movimiento», apunta Alonso.

Algeciras pierde contenedores desde hace cuatro años

El crecimiento de Tánger-Med le ha permitido duplicar sus contenedores en los últimos años. En cifras: en 2017, recibía tres millones de contenedores, un dato que creció hasta los 5,7 millones en 2020 y que superó los 10,2 en 2024. Por el contrario, el tráfico en Algeciras encadena caídas consecutivas desde 2020. En aquel año, su tráfico de contenedores era de 5,1 millones, para bajar a 4,79 en 2021; 4,76 en 2022; 4,73 en 2023 y quedarse en 4,70 en 2024.

Más allá de Algeciras, otros puertos estratégicos del Mediterráneo como son Barcelona o Valencia también se ven perjudicados por la conocida como 'tasa verde', así como ocurre en otros puntos en el mar del Norte, el Báltico o el Negro.

Esta medida europea tiene como objetivo reducir las emisiones en los trayectos por mar, ya sea aplicando combustibles menos contaminantes o embarcaciones más sostenibles.

Las navieras producen una cantidad de emisiones y deben ir al 'pool' europeo a comprar los derechos equivalentes. De esta forma, si hacen su parada en otros de fuera de Europa evitan tener que abonarlo. A principios de año, los principales operadores portacontenedores notificaron a sus clientes una tarifa para pagar este gasto, con costes entre los siete euros y los 228 euros.

Las previsiones de los expertos del sector es que esta tensión se agrande. En 2025, las navieras deberán entregar derechos por el 40% de sus emisiones reportadas en 2024, mientras que en 2026 lo harán por el 70% de las de 2025. A partir de 2027 están obligadas a abonar el 100% de las emisiones de 2026 y años sucesivos.

Más de 300 millones de impacto 'verde'

El impacto de la medida en el puerto gaditano podría ser de hasta el 60% de su actividad anual de transbordo, según el estudio que le encargó la Autoridad portuaria en 2022 a Shipping Business Consultants.

El informe apuntaba también una pérdida de volumen de negocio de hasta 300 millones al año con un impacto que podría alcanzar hasta los 1.600 puestos de trabajo. A ello habría que sumar el impacto de la decisión de Donald Trump.

Este puerto cuenta con dos servicios marítimos regulares que cada semana conectan de forma directa con Estados Unidos. Uno de ellos se denomina 'Amerigo' y llega a Nueva York, Norfolk, Savannah y Miami. Está operado por una alianza de cinco navieras.

Entre ellas, se encuentran la francesa CMA CGM, la japonesa Ocean Network Express (ONE), la china Cosco, la taiwanesa Yang Ming y la israelí ZIM. El viaje dura 49 días y pasa por once puertos, entre los que se encuentra también el de Valencia o cuatro repartidos por distintos puntos de Italia. De su lado, el otro servicio se designa 'Ecumed' y lo opera en solitario la naviera Maersk. Su ruta completa se realiza durante 62 días.