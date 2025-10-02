Konecta incorpora la IA generativa para mantener el liderazgo en Europa, África y Oriente Medio

La compañía sevillana Konecta, especializada en servicios digitales y de atención al cliente, ha sido reconocida por sexto año consecutivo como empresa líder en su segmento para la región para Europa, Medio Oriente y África, un amplio territorio del globo conocido como región EMEA. Esta ... calificación ha sido de acuerdo con la evaluación PEAK Matrix 2025 de Everest Group.

La evaluación PEAK Matrix de servicios de atención al cliente de Everest Group es reconocida a nivel mundial por evaluar a empresas proveedores de servicios en función de su impacto en el sector y su capacidad de prestación. En la evaluación de 2025, Everest Group analizó 35 empresas y destacó a Konecta como una de las cinco líderes del mercado EMEA, «por satisfacer las diversas necesidades de los clientes en todas las regiones, brindar sólidas capacidades multilingües, mejorar la experiencia digital del usuario a través de inversiones estratégicas en inteligencia artificial y ofrecer interacciones digitales escalables, innovadoras y fluidas», según informa la compañía.

Este reconocimiento «avala el enfoque innovador de Konecta en la gestión de la experiencia del cliente, basado en un marco híbrido que ofrece agentes de IA personalizados y un modelo de interacción multiagente», continúa. En este sentido, la empresa presidida por José María Pacheco ha desarrollado una plataforma de IA generativa escalable para crear y gestionar soluciones a medida, manteniendo el talento humano en la cadena, pero con el apoyo de aceleradores de IA patentados. Con una plantilla multilingüe que presta servicios en más de 30 idiomas, entre ellos inglés, español, francés, italiano, portugués y turco, Konecta se posiciona como un socio global de confianza.

«Ser reconocidos una vez más como líderes en la CXM PEAK Matrix de Everest Group refleja el compromiso inquebrantable de Konecta con la innovación y la excelencia», afirma Nourdine Bihmane, CEO de Konecta. «El enfoque en la IA agentica, las soluciones digitales y el talento de máxima calidad permite redefinir la CX a gran escala, al mismo tiempo que ofrece un valor cuantificable a los clientes».

«Konecta ofrece servicios de CX basados en IA en toda la región EMEA, con el apoyo de más de 45.000 empleados a tiempo completo, una plantilla multilingüe que domina más de 25 idiomas y una sólida combinación de capacidades de prestación de servicios 'nearshore' y 'onshore' en ubicaciones clave como Brasil, Turquía, Madagascar, Reino Unido, Francia e Italia. Atiende a clientes de los sectores de las telecomunicaciones, BFSI, comercio minorista y energía y servicios públicos«, destaca David Rickard, socio de Everest Group.

Asimismo, Rickard añade que «a través de su nueva unidad de negocio, Konecta Digital, aceleradores de IA generativa como Insights, Co-pilot y Auto-pilot, y un marco híbrido que permite interacciones personalizadas con múltiples agentes, Konecta ofrece una experiencia de cliente impulsada por la inteligencia artificial a gran escala«.