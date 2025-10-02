Suscríbete a
Konecta incorpora la IA generativa para mantener el liderazgo en Europa, África y Oriente Medio

La compañía ha sido reconocida por sexto año consecutivo como la más evolucionada en gestión de clientes por Everest Group

Konecta, galardonada en los Platinum Customer Experience Awards como Mejor experiencia de cliente en Banca

Uno de los centros de trabajo de Konecta
Uno de los centros de trabajo de Konecta valerio merino

S. E.

La compañía sevillana Konecta, especializada en servicios digitales y de atención al cliente, ha sido reconocida por sexto año consecutivo como empresa líder en su segmento para la región para Europa, Medio Oriente y África, un amplio territorio del globo conocido como región EMEA. Esta ... calificación ha sido de acuerdo con la evaluación PEAK Matrix 2025 de Everest Group.

