Konecta se alía con la plataforma británica Kraken para subir de nivel en los servicios de IA

La multinacional de origen andaluz Konecta, especializada en servicios de atención al cliente, ha sellado una alianza con la plataforma Kraken para subir el nivel de los servicios de atención al cliente mediante el uso de inteligencia artificial. La tecnológica británica la ha seleccionado ... como uno de los primeros integrantes para unirse al Programa de Socios BPO, que es una nueva manera de operar que cambia por completo la relación con los clientes.

El salto tecnológico consiste en que se logrará sustituir todo el mosaico de procesos de facturación y experiencias inconexas por un sistema operativo integrado, impulsado por inteligencia artificial de grado industrial que conecta toda la interacción con los clientes de los servicios energéticos. Es decir, desde la gestión de contadores inteligentes a las facturas, las ventas y el servicio postventa.

La relación entre ambas firmas no es nueva, Konecta ya viene trabajando en la gestión de operaciones para varios clientes de Kraken en distintos países. En lo que confluyen ambas firmas es en el modelo operativo de agente universal, un enfoque probado que sustituye los modelos de asistencia tradicionales y aislados por equipos capacitados y polivalentes. De esta manera se aumenta la satisfacción del cliente a un menor coste.

De hecho, en los últimos dos años, la firma que preside José María Pacheco ha logrado integrar con éxito el modelo de agente universal de Kraken en sus operaciones, adaptándose a un ecosistema complejo y a gran escala. A futuro, la intención es aplicar este modelo en todos los mercados en los que operen juntos.

«Al combinar herramientas de IA, operaciones ágiles y toma de decisiones basada en datos, transformamos la experiencia del cliente» Nourdine Bihmane CEO de Konecta

Actualmente la plataforma británcia presta servicio a más de 70 millones de cuentas de clientes en todo el mundo. Esta nueva asociación con Konecta supone un paso importante en el despliegue de sus capacidades, especialmente en el ámbito de los servicios públicos, que es donde se ha convertido en un referente. Entre sus clientes se encuentran EDF Energy, Eon Next, Octupus Energy, Origin, Plenitude, National Grid, Tokyo Gas, entre otras, aunque también atiende a hogares particulares y a pymes. Esta asociación le permitirá impulsar el alcance del nuevo programa con la actividad de los centros que la española tiene ubicados en Casablanca y Durban y que son claves para el soporte multilingüe de Kraken en Europa.

Nourdine Bihmane, CEO de Konecta, considera que «en un momento en el que las empresas de servicios públicos están experimentando una de las transformaciones más importantes de su historia, y con el apoyo de Kraken, este acuerdo nos permite elevar aún más nuestra amplia experiencia en el sector. Al combinar herramientas basadas en IA, operaciones ágiles y toma de decisiones basada en datos, estamos estableciendo un nuevo punto de referencia en la experiencia del cliente. Esto se alinea plenamente con el plan estratégico Katalyst 2028 de Konecta para la experiencia del cliente basada en IA y soluciones híbridas que combinan la experiencia humana con la innovación en IA».

Por su lado, Anja Langer Jacquin, directora de Kraken Experience y CEO de Kraken, insiste en que «estamos muy emocionados por el lanzamiento del Programa de Socios BPO, un nuevo capítulo en nuestra misión de ofrecer experiencias de cliente de primera clase y acelerar la transición energética de las empresas de servicios públicos. Socios como Konecta desempeñarán un papel clave a la hora de ayudarnos a crecer con excelencia e impacto».

Recientemente Konecta ha sido reconocida por sexto año consecutivo como empresa líder en su segmento para la región para Europa, Medio Oriente y África, un amplio territorio del globo conocido como región EMEA. Esta calificación ha sido de acuerdo con la evaluación PEAK Matrix 2025 de Everest Group.

La evaluación PEAK Matrix de servicios de atención al cliente de Everest Group es reconocida a nivel mundial por evaluar a empresas proveedores de servicios en función de su impacto en el sector y su capacidad de prestación. En la evaluación de 2025, Everest Group analizó 35 empresas y destacó a Konecta como una de las cinco líderes del mercado EMEA, «por satisfacer las diversas necesidades de los clientes en todas las regiones, brindar sólidas capacidades multilingües, mejorar la experiencia digital del usuario a través de inversiones estratégicas en inteligencia artificial y ofrecer interacciones digitales escalables, innovadoras y fluidas», según informa la compañía.