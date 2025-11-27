Suscríbete a
Konecta se alía con la plataforma británica Kraken para subir de nivel en los servicios de IA

Ofrecerán un modelo de agente único capaz de gestionar facturas, medición de contadores, ventas y atención al cliente

Konecta incorpora la IA generativa para mantener el liderazgo en Europa, África y Oriente Medio

El CEO de Konecta, Nourdine Bihmane, durante un acto abc
Elena Martos

La multinacional de origen andaluz Konecta, especializada en servicios de atención al cliente, ha sellado una alianza con la plataforma Kraken para subir el nivel de los servicios de atención al cliente mediante el uso de inteligencia artificial. La tecnológica británica la ha seleccionado ... como uno de los primeros integrantes para unirse al Programa de Socios BPO, que es una nueva manera de operar que cambia por completo la relación con los clientes.

