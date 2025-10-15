La Junta moviliza más de 224 millones en inversión para 440 proyectos empresariales

Suscríbete a
Inauguración del congreso Andalucía Trade Global que organiza la Agencia Andalucía Trade en Fibes
Andalucía Trade Global vivirá en 2025 la edición «más dinámica de su historia», al reunir a 1.276 profesionales inscritos y 637 empresas participantes que participará en un total de 1.860 entrevistas cara a cara programadas. Serán «unos datos récords de actividad que »confirman ... la creciente proyección exterior del tejido empresarial andaluz«, según ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la inauguración en Sevilla del gran encuentro anual de la internacionalización empresarial andaluza.

