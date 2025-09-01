La Junta defiende que la región afronta la guerra arancelaria «con la marca Andalucía más fuerte que nunca»

El impacto de los aranceles de EE.UU. sigue dominando el discurso del Gobierno andaluz tras el descanso veraniego. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, ha defendido este lunes que la «guerra arancelaria» le ha pillado trabajando, así como que la marca Andalucía está ahora «más fuerte que nunca».

Así lo ha manifestado la consejera portavoz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que al Gobierno andaluz «no le gusta el acuerdo» sellado recientemente entre la Unión Europea y el Gobierno de Trump para la aplicación de aranceles del 15% a los productos europeos, aunque «siempre se ha dicho que más vale un mal acuerdo que entrar en una guerra arancelaria y en una guerra comercial«.

Dicho esto, ha subrayado que «el Gobierno andaluz lleva ya mucho tiempo trabajando, buscando mercados alternativos» como puede ser el de «Asia-Pacífico» y países como Canadá y China, donde hay «una población potente» para la exportación de productos andaluces que son «de una materia prima excelente, de primera calidad« y que, por tanto, »pueden tener una buena aceptación«, según ha continuado la consejera.

Incentivos de Andalucía Trade

En ese punto, ha resaltado que desde la agencia pública Andalucía Trade ya se ha puesto en marcha «un completo sistema de incentivos, de ayudas» a empresas andaluzas «para que exporten, para que salgan al exterior a vender sus productos», así como ha puesto de relieve que la comunidad autónoma ha «diversificado mucho en exportación».

La consejera ha destacado que «ya está abierto el plazo para solicitar estos incentivos, estas ayudas para que las empresas salgan al exterior, acudan a ferias internacionales a vender sus productos«, y ha querido remarcar que »el Gobierno andaluz va a estar al lado de las empresas que exportan«, teniendo en cuenta que la comunidad autónoma está »exportando más que nunca, una media de 40.000 millones de euros al año«, algo que »antes era impensable«, según ha subrayado para defender a continuación que desde la Junta »tenemos que seguir ayudando a nuestras empresas, al sector exterior«.

Tras proclamar que «la marca Andalucía ahora está más fuerte que nunca» y «cotiza bien alto», la consejera de Economía ha concluido animando «a todas las empresas» andaluzas, «las que ya exportan y las que se lo están pensando», a que «acudan a solicitar estos incentivos a la internacionalización de las empresas, a las exportaciones» que está propiciando el Gobierno de la Junta, porque «van a encontrar ayudas y hay un amplio mercado en el resto del mundo que tenemos que explorar y que explotar«, según ha zanjado Carolina España.