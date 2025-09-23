La Junta de Andalucía crea con IBM una IA para encontrar información en el BOJA

El jefe de publicaciones y BOJA, Enrique Encina, y el IA y data sales de IBM España, José Ventura

La Inteligencia Artificial aporta también soluciones para la búsqueda de información. Tal es el caso del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que ha incorporado una herramienta clave para que los ciudadanos puedan encontrar datos y convocatorias.

Así lo expuso en el Technology Day Sevilla Enrique Encina, el jefe de servicio de Publicaciones y BOJA, Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

En concreto, la IA generativa ofrece respuestas sobre la información solicitada por los interesados y aporta detalles específicos de la convocatoria. «No queremos sustituir al BOJA, pero sí ayudar a que localicen la información», matizó.

Informático de formación, Encina defendió a la tecnología como una «herramienta al servicio de la ciudadanía«. «Muchos son capaces de beneficiarse de este modelo que te atiende 24 horas al día», apuntó.

De su lado, lado, reconoció que siguen empleando a humanos para que atiendan las necesidades de quienes no son capaces de acceder a esta herramienta.

Encina también apostó por «ir dando pasos firmes y mejorando por el camino». «el que no arriesga no gana, da miedo, pero hay que apostar por ella», indicó durante su coloquio con José Ventura, IA y data sales specialist IBM España, quien insistió sobre la necesidad de tener socios para mejorar las soluciones.

La tecnología exponencial «transforma el mundo»

Por su parte, Isabel Tristán, directora de ventas Data & AI de IBM España, inició su intervención reflexionando sobre cómo la tecnología exponencial está transformando el mundo. «El cerebro humano es muy bueno pensando de forma lineal, pero no de manera exponencial», advirtió.

En este sentido, señaló que la inteligencia artificial «no crece de forma lineal, sino a saltos», y subrayó que, en la actualidad, el valor que aporta la IA a las empresas resulta diferencial.

Tristán compartió cinco claves para una estrategia adecuada de adopción: estudiar la respuesta a la fragmentación cuando los agentes escalan funciones, explotar los datos de forma masiva, gobernar cada capa del sistema, apostar por arquitecturas híbridas y, finalmente, escalar las soluciones de manera flexible aprovechando las inversiones previas.

Para ilustrar su planteamiento, explicó cómo los agentes inteligentes permiten analizar la productividad empresarial. «Hay que eliminar la fragmentación en las organizaciones; creemos que los agentes actúan como un cerebro que evalúa en tiempo real qué recurso puede ejecutar cada tarea de forma más eficiente», apuntó. Según añadió, IBM ha aplicado esta metodología en sus propias áreas financiera y comercial, con mejoras tangibles, y también en proyectos con clientes.

En este punto, tomó la palabra Roberto Ocaña, principal Client Engineering Manager de IBM España, para poner el ejemplo el trabajo desarrollado con un banco. «Le creamos un agente que decide cuándo y cómo contar con sus clientes gracias a una arquitectura», explicó.

A continuación, Tristán compartió los detalles de 'watsonx.data' para integrar los datos de IA reaprovechando las inversiones «sin importar donde estén y sin impacto en el usuario final».

Entre los proyectos destacados, Ocaña mencionó la experiencia de un gobierno regional que adoptó este modelo para optimizar la gestión administrativa: un flujo en el que el promotor rellenaba un cuestionario, un validador lo aprobaba y hasta cinco recomendadores podían dar también su visto bueno.

Todo el proceso se monitorizaba mediante alertas que permitían corregir desviaciones. «El beneficio es una mayor agilidad para los funcionarios trabajando con el modelo», concluyó.

Por su parte, el director gerente de Sandetel, Sergio Gómez, abordó como optimizar la eficiencia y la innovación y puso como ejemplo algunos trabajos críticos de las administraciones pública durante una conversación con el director de soluciones de automatización IBM España, Javier Roncero.