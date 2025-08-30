Suscríbete a
La Junta de Andalucía lidera una triple ofensiva frente al déficit de redes eléctricas

Jorge Paradela urge la reunión con REE y el Gobierno para la planificación

La Consejería de Industria realiza alegaciones a la CNMC y hace propuestas en el European Grids Package

Hidral sondea el mercado internacional para crecer con adquisiciones

El consejero Jorge Paradela, en una rueda de prensa
Luis Montoto

El tiempo pasa y se dilatan las soluciones a los grandes desequilibrios que afronta el nuevo modelo energético de Andalucía. La comunidad autónoma ha vivido un cambio histórico en los últimos siete años, elevando casi un 140% su capacidad de generar electricidad con fuentes ... renovables (especialmente solar fotovoltaica). En 2018 sumaba unos 6.000 megavatios (MW) y el pasado 2024 ya rozó los 15.000 MW, con la previsión de alcanzar los 20.000 en 2026. Esto significa que en el próximo lustro el 90% de la electricidad que se producirá en Andalucía será 'verde'.

