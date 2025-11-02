Juan Carlos Santiago (Petroprix): «En ningún escenario tenemos previsto vender la empresa»

La expansión internacional de la jiennense Petroprix, una de las tres compañías de gasolineras low cost que domina el mercado español, no tiene freno. Comenzó en Portugal y ahora se extiende por Europa y Latinoamérica con las primeras estaciones de servicio en Panamá y Chile. ... En esa carrera por el liderazgo exterior le ha tomado la delantera a los otros dos grandes (Ballenoil y Plenergy), ambos en manos de fondos y grandes grupos empresariales. «Ellos tienen más puntos de venta en España, pero nosotros ya estamos operando fuera de España», admite Juan Carlos Santiago, responsable de este crecimiento internacional y cofundador de la firma junto a sus hermanos Manuel y Raquel.

En sólo doce años la familia Santiago ha logrado crear una red de más de 200 gasolineras que han facturado 800 millones de euros entre enero y agosto. El objetivo de aquí a diciembre es convertirse en una 'one million' sin endeudarse ni perder el control del negocio, que sigue teniendo como sede central la localidad jiennense de Martos. Desde allí desarrollan todo el modelo y la tecnología que les permite disponer de los surtidores más rápidos del mercado sin que haya trabajadores atendiéndolos.

-¿Cómo es la competencia con gigantes como Ballenoil y Plenergy?

- Hasta ahora nos hemos llevado bien. Evidentemente hay una competencia grande porque son compañías con mucho capital. Ballenoil es propiedad de Moeve y Plenergy la compró un fondo americano, aunque sus antiguos propietarios todavía están dentro, pero el que manda realmente es el fondo. Son modelos de negocio diferentes al nuestro que está basado en una tecnología que diseñamos e instalamos nosotros. Somos fabricantes de nuestra propias gasolineras. Diría que salvo los surtidores y los depósitos, todo lo demás lo fabricamos nosotros, eso hace que seamos mucho más eficientes. El 100% del capital es de los tres hermanos y así va a seguir siendo.

-¿Y si se presenta un fondo con una oferta irrechazable no la contemplarían?

- En ningún escenario tenemos previsto la venta de la compañía, y por más que todo el mundo nos lo dice, no lo contemplamos. Mientras nos queden fuerzas seguiremos ahí.

-¿Cuántas veces les han tentado?

- Varias veces cada mes. De hecho, tenemos ya a interesados que se han convertido en amigos porque la relación viene de lejos. No me veo dejando la empresa en otras manos, tengo 56 años, todavía soy joven.

-La compañía ya ha alcanzado los 800 millones de facturación este año y los planes son llegar a 1.000 millones al cierre del ejercicio y 1.500 en 2028. ¿Cómo espera conseguir este propósito?

-Con más gasolineras. El 90%, incluso el 95% de nuestro crecimiento es orgánico. Nosotros conseguimos ubicaciones, tramitamos licencias, construimos nuevas estaciones de servicio. Al crecer en más países, la facturación debe ser mayor. Nosotros, al no tener ningún fondo ni ningún grupo inversor detrás no tenemos que repartir dividendos. Por suerte nos va bien el negocio y reinvertimos todo lo que ganamos en ese crecimiento. No somos personas de grandes lujos; ni tengo barco, ni tengo avión, ni lo quiero. Al final se trata del dinero que ganas reinvertido en el negocio. Eso permite un crecimiento exponencial, cuanto más ganas más puedes crecer y como tampoco nos gustan las dudas, lo hacemos a pulmón con una buena tesorería.

- El sector de las gasolineras 'low cost' siempre se ha asociado al uso de aditivos de peor calidad. ¿Tiene eso algo de verdad?

- Creo que la gente se ha dado cuenta de que no es verdad. Nosotros utilizamos el mismo combustible que utiliza todo el mundo, el que procede de los tanques de Exolum -antigua CLH- que es la que nos distribuye a todos. La ganancia está en el modelo de negocio, que no hay apenas empleados por gasolinera y aplicamos una tecnología muy eficiente. Eso me permite vender litros a un precio menor. En resumen, aplicamos la tecnología en beneficio del cliente porque nuestra gran ventaja es la velocidad en el repostaje, mis surtidores detectan la matrícula, con lo cual ya saben qué combustible utiliza ese coche y sólo necesita que se abone. El repostaje medio de un tanque de 60 litros dura dos minutos y 37 segundos.

-¿Esta tecnología aplica la inteligencia artificial para ser más eficiente?

-Ahora estamos implementándola, pero no lo hemos generalizado aún. Toda la tecnología es propia, ha salido de nuestro departamento de ingeniería que dirige mi hermano Manuel y que hemos creado desde cero. De hecho, nos han querido comprar esa tecnología, pero no está a la venta, es nuestra mayor ventaja y nuestro mayor valor. Mi hermano es un gran tecnólogo y hace que podamos dar un servicio diferente. Nuestro competidores necesitan tener personal en sus estaciones de servicio y aplican tecnología comprada a otras empresas, por eso tienen costes mayores.

-Respecto al mercado nacional. ¿Cree que está saturado?

-El crecimiento en España se ha parado un poco, aunque ahora mismo estamos tramitando 90 proyectos dentro de nuestras fronteras. A día de hioy tenemos 181 gasolineras abiertas y estas 90 que está en trámite. La red está muy bien distribuida, aunque tenemos menos penetración en Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. A la hora del crecimiento hay otras compañías que se posicionaron mejor y la competencia hace que estemos menos presentes en estas regiones, además, tienen menos población. Siempre buscamos enclaves con mayor concentración de conductores, no tenemos gasolineras de carretera, son todas urbanas.

- A alguno de vuestros competidores ya los llaman el rey de la gasolina barata. ¿Temen o les gustaría que a Petroprix le atribuyeran ese calificativo?

-Bueno, yo me dedico a trabajar, no me preocupo de ese tipo de cosas. Mis competidores siguen caminos distintos, a no ya lo compró una gran empresa (Moeve), el otro está en manos de un fondo que no sé exactamente qué intenciones tiene, puede que termine revendiéndolo a otro fondo. A nosotros nos gusta ser independientes y que la gente opine lo que quiera. No quiero ser el rey de nada, me conformo con trabajar todos los días.

- ¿Puede seguir conviviendo el modelo tradicional de gasolinera con el vuestro? ¿Cree que hay sitio para los dos en el mercado o finalmente se terminará imponiendo uno de ellos?

-Yo creo que hay espacio para todos. Ahora mismo vemos que hay gasolinas convencionales que están sufriendo y que no han cerrado porque están en manos de grandes grupos, pero evidentemente los litros que se venden en España son limitados. Las grandes compañías siguen vendiendo el 80% de combustible en España, lo único es que hay un mercado de gente que quiere ahorrar dinero y que es más susceptible al precio y estamos nosotros para poder ofrecerle ese tipo de experiencia: tú repostas y a cambio tienes un precio mejor.

-¿Veremos algún día gasolineras de Petroprix a pie de carretera?

- No creo que nos vayáis a ver en una carretera, salvo que está muy cerca de un núcleo urbano.