Juan Carlos Santiago (Petroprix): «La electrificación del coche se está imponiendo por decreto y no funciona»

La expansión internacional de la jiennense Petroprix, una de las tres compañías de gasolineras low cost que domina el mercado español, no tiene freno. Comenzó en Portugal y ahora se extiende por Europa y Latinoamérica con las primeras estaciones de servicio en Panamá y Chile. ... En esa carrera por el liderazgo exterior le ha tomado la delantera a los otros dos grandes (Ballenoil y Plenergy), ambos en manos de fondos y grandes grupos empresariales. «Ellos tienen más puntos de venta en España, pero nosotros ya estamos operando fuera de España», admite Juan Carlos Santiago, responsable de este crecimiento internacional y cofundador de la firma junto a sus hermanos Manuel y Raquel.

En sólo doce años la familia Santiago ha logrado crear una red de más de 200 gasolineras que han facturado 800 millones de euros entre enero y agosto. El objetivo de aquí a diciembre es convertirse en una 'one million' sin endeudarse ni perder el control del negocio, que sigue teniendo como sede central la localidad jiennense de Martos. Desde allí desarrollan todo el modelo y la tecnología que les permite disponer de los surtidores más rápidos del mercado sin que haya trabajadores atendiéndolos.

-Han iniciado una expansión bastante potente en la era de la electrificación de los coches y el final del diésel. ¿Cómo se articula todo esto?

-La electrificación en España se está haciendo por decreto. Nos obligan a instalar cargadores en gasolineras en base a la venta de ciertos litros de combustible. Pero como todo lo que se impone por ley, no termina calando. No confiamos en el modelo eléctrico todavía, creemos que se terminará imponiendo, pero no tan rápido como nos quieren hacer creer. Hay muchas cosas que no se dicen del coche eléctrico, como que habría que cambiar las redes para construir la infraestructura de cargadores o que el litio de las baterías da muchos problemas y que un coche a los cuatro años de haberlo comprado no vale nada porque la tecnología eléctrica ha evolucionado tanto que se ha quedado obsoleta muy rápidamente. También estamos viendo que grandes marcas como Volkswagen o Porsche han reducido sus inversiones en eléctrico y están aparcando el I+D en este campo. Le repito que no tengo ninguna duda de que llegará, pero no sé si llegaré a verlo ni si mi hijo lo verá.

-Con eso entiendo que tampoco ve cerca el fin de los combustibles fósiles

-No. De hecho, me hace gracia cuando se firman acuerdos como que a partir de 2035 en Europa no se podrá vender ningún coche de combustión y en la misma rueda de prensa tras firmar el acuerdo, sale el ministro alemán diciendo que todo eso hay que prorrogarlo. Con estas cosas vemos muy lejos que eso se vaya a imponer, por eso no paramos de abrir en Europa y ahora en Latinoamérica.

-¿Cuáles son los mercados europeos en los que está presente Petroprix?

- Estamos en Portugal y también vamos a abrir a principios de año en Polonia y Serbia, donde ya tenemos bastantes proyectos en marcha, aunque serán posteriores a los de Iberoamérica.

- ¿Por qué han obviado Francia y Alemania en esta expansión siendo la cuna de los dos grandes grupos europeos de automoción?

-Bueno, realmente Francia es un país donde el negocio ya está muy consolidado, con lo cual ya hay mucha competencia y creemos que es un mercado muy saturado. Y Alemania es un mercado muy grande en el que nos gustaría entrar algún día, pero no está de momento en nuestros planes. Polonia, por el contrario, es mucho más parecido a España con una cultura muy similar, por eso hemos creído que era un país ideal para empezar. Ocurre lo mismo con el triángulo Serbia-Croacia-Montenegro, que a nivel de competencia y de precios nos ha parecido adecuado.

-A pesar de todo este crecimiento siguen manteniendo la sede en Jaén y desde allí se exporta el conocimiento ¿o tienen planes de empezar a crear infraestructura empresarial en estos países?

-Nuestra intención es continuar en Martos, que es nuestro hogar. Creo firmemente que hay el mismo talento en Jaén que en cualquier otra parte de España o del mundo. Muchas veces cambia la formación de las personas, de hecho nosotros estamos creciendo, pero el 70% del personal está en Martos y conseguimos muy buen talento. Para ello colaboramos estrechamente con la Universidad, de la que salen muy buenos profesionales. Tenemos la falsa percepción que desde el sur nos cuesta un poquito más hacer las cosas o que tenemos que demostrar el doble. El problema que tiene España, y le digo que es un problema general, es que desde pequeños nos han inculcado que lo mejor es ser funcionario. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en otros lugares como Estados Unidos, donde el 80% de la gente quiere ser emprendedor. Si la cultura cambiase y nos convenciéramos de que es mejor inculcar a nuestros hijos que hay que hacer cosas que generen valor, todo sería muy diferente.

-Respecto a la expansión por Latinoamérica ¿por qué han comenzado por Chile y no por México, que es un país con mayor número de conductores?

-Pues ha sido un poco por casualidad. A Chile fui a conocer el país sin pensar en negocios y cuando llegué me encontré con un lugar muy estable que ofrecía buenas oportunidades. Se lo comenté a mi hermano e hicimos un estudio de mercado para ver si realmente podíamos llevar allí nuestro modelo de negocio. Chile tiene 19 millones de habitantes, es fácil de abordar por ese tamaño mediano. Hace tres años nos pusimos manos a la obra y ya hemos abierto la primera estación de servicio.

- ¿Tres años es un plazo razonable?

- Los inicios han sido complicados, porque al principio nos hemos encontrado con muchas trabas burocráticas, pero hemos podido salvarlas y ya es una realidad. Chile tiene, además, un problema añadido, y es que es muy estrecho y muy alargado, concretamente 4.000 kilómetros o 4.500 todo a lo largo. Por eso hemos empezado por Santiago, que está en el centro, y luego nos extenderemos por Valparaíso y Viñas del Mar.

- También tienen sus miras puestas en Panamá

- Allí tenemos algo más que eso, aunque la entrada en este país ha sido distinta. Nos llamaron para invertir con unos socios, pero nosotros no somos muy amates de tener socios. También vimos que era un país pequeño y estable y que la población estaba muy concentrada, así que entendimos que era una buena oportunidad y decidimos hacer un proyecto. A día de hoy tenemos una gasolinera abierta y otras cuatro en trámite. El objetivo es poner en marcha 30 proyectos en Panamá y 48 en Chile.

-¿Es dura la tramitación en estos países?

-Es dura, aunque también le digo que no tanto como en España y Portugal, aquí es tremenda.