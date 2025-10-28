Suscríbete a
ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

José María Álvarez-Pallete: «Nos pasamos la vida compartiendo datos para que otros se hagan ricos»

El expresidente de Telefónica abre en Sevilla una nueva edición de estos encuentros, organizados por ABC y la Fundación Konecta

José María Álvarez-Pallete durante la conferencia inaugural de los ESS manuel olmedo
Elena Martos

 

Los Encuentros de Sensibilización y Sostenibilidad vuelven este martes a Sevilla con un invitado de excepción, José María Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica, que ha sido el encargado de pronunciar la conferencia inaugural. El evento, organizado por ABC junto a la Fundación Konecta y ... con el patrocinio de la Fundación Cajasol, ha reunido en La Galería a un numeroso público para compartir estas «píldoras de buenas prácticas» que contribuyen a ampliar la sostenibilidad en el seno de las empresas y las instituciones.

