José Luis Vera (Grupo GS): «Todavía no le veo final a la subida del precio de la vivienda»

Grupo GS, la promotora que fundó el sevillano José Luis Vera hace un cuarto de siglo, cierra un año de récords. En estos doce meses ha alcanzado un volumen de negocio de 300 millones de euros, afronta el primer proyecto turístico con un hotel de ... 150 habitaciones en la costa onubense y ha hecho su primera incursión en el mercado internacional con dos desarrollos residenciales en Portugal. Su presidente todavía digiere ese salto de nivel que ha transformado por completo la compañía en un momento en el que la vivienda se ha convertido en un problema de emergencia nacional.

Seguir cumpliendo hitos y consolidando el modelo de 'boutique inmobiliaria' son los pasos que marca la hoja de ruta para lograr que la empresa siga creciendo bajo el control de la familia. Vera admite que le gustaría ver al frente a la siguiente generación, que ya está embarcada en la aventura.

- Ha sido un año importante para Grupo GS, un aniversario redondo, un primer proyecto internacional y el salto al segmento turístico. ¿Ha digerido ya todos estos acontecimientos?

-Tengo que decir que para nosotros ha sido un año fantástico en el que hemos crecido muchísimo. El sector vive un momento muy dinámico y nosotros lo hemos aprovechado a fondo. Vamos a superar los 300 millones de volumen de negocio, que es una cifra bastante importante que nos marcamos como objetivo y que ya hemos cumplido. También puedo decir sin miedo a equivocarme que somos la inmobiliaria de lujo que más implantación tiene en el territorio nacional y ahora vamos a comenzar con la implantación internacional en Portugal.

-El último mercado que han explorado es Galicia. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Muy buena. En Sanxenxo lanzamos la promoción hace sólo unos días y ha sido un éxito. Hemos tenido muchísima demanda por parte de los clientes, más de 500 interesados para 33 viviendas que tiene la promoción, una auténtica barbaridad. De hecho, hemos hecho un primer lanzamiento en el que nos ha ido muy bien para clientes gallegos y ahora haremos otro para la zona de Madrid, donde hay una gran demanda por propiedades de este tipo.

-¿En cuánto tiempo se han vendido estas viviendas?

-En 48 horas. Afortunadamente puedo decir que para nosotros eso no es excepcional, nuestras promociones suelen tener esa demanda.

-¿A pesar de los precios? No suelen ser asequibles

-Nos hemos centrado en el segmento de lujo, siempre ofrecemos viviendas de mucha calidad, totalmente personalizables y en ubicaciones muy 'prime'. Ese es nuestro sello, pero siempre tienen mucha demanda. Lo que nos resulta difícil en poner un precio porque no encontramos referencia. Lo definimos en base a la oferta que vemos de segunda mano y actualizamos aplicando una serie de parámetros y herramientas de big data. Ahora todo lo hacemos con tecnología.

-¿Hasta qué punto la tecnología está siendo importante en este sector?

-Muchísimo, cada vez más. Nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con big data, pero también estamos aplicando en todos nuestros procesos la inteligencia artificial. Ahora lo hacemos de manera interna y nos facilita mucho la tarea, pero toda la relación con el cliente la hacemos cara a cara para darle un trato personal y diferenciado. No creo que eso vaya a cambiar por mucho que avance la tecnología. Pero sí estamos afrontando un proceso intenso de digitalización porque todas las empresas tienen que modernizarse y lograr que sus procesos sean mucho más rápidos.

-Este año también afronta la compañía una diversificación del modelo de negocio con la entrada en el segmento turístico.

-Exactamente, nuestro primer proyecto es un hotel que vamos a hacer en La Antilla de 150 habitaciones de cinco estrellas. De hecho, esta semana hemos tenido una reunión en el Ayuntamiento de Lepe para ver el proceso y todo va muy avanzado. Ya tenemos prácticamente aprobado el plan parcial y además del hotel nos van a salir 330 viviendas. La idea es sacar la primera fase de la promoción a la venta en el segundo trimestre porque hay muchos compradores interesados. Son pisos residenciales, no turísticos y hay mucha demanda en la zona porque apenas queda oferta en el mercado. Es una ubicación excelente, con dos kilómetros y medio de playa virgen.

«Nos llegan ofertas a diario para comprar la empresa, pero mi ilusión es que mi hijo siga con ella»

-¿Ha sido difícil la tramitación?

-Todas las tramitaciones son difíciles, pero en este proyecto hemos contado con la ayuda y el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Lepe, que ha sido muy rápido y muy diligente. Han entendido que es un proyecto bueno para el municipio y lo han impulsado.

-¿No ha tenido oposición ecologista tratándose de un desarrollo grande en primera línea de playa?

-No hemos tenido oposición ecologista porque desde el minuto uno lo hemos explicado y han podido ver que estamos cuidando mucho el ecosistema y que nos estamos integrando muy bien. Somos una empresa que mira mucho por la eficiencia energética y por la sostenibilidad. Tampoco causamos un gran impacto visual y nos hemos retirado bastante de la zona marítimo terrestre, bastante más de lo que obliga la Ley de Costas. Nuestro proyecto lleva mucha zona verde, no hay un impacto agresivo y encaja bien en el entorno.

-Cuando se consigue un suelo en una ubicación tan buena ¿llegan ofertas para comprarlo?

-Sí, llegan siempre. Creo que en todos los proyectos que hemos lanzado o que vamos a lanzar han acudido inversores queriendo comprar para desarrollarlos ellos. Algunos son fondos y otros grandes empresas. Esa práctica es ahora muy común, pero a nosotros no nos gusta. Siempre trabajamos nuestros proyectos desde el principio hasta el final, además, tenemos un modelo de coinversión con nuestros socios y estamos con ellos para eso, para desarrollar el proyecto desde el inicio hasta que entregamos las viviendas. Nos preocupamos mucho de la imagen de marca y no queremos lanzar un proyecto para luego venderlo, sino para hacerlo realidad. Y puede que sea más rentable lo otro, no lo niego, pero no es nuestro negocio.

-¿Y os llegan ofertas para comprar la empresa?

- También. Eso es a diario, pero no lo contemplamos.

-¿Ni siquiera si os presentaran una cantidad irrechazable?

-Monté esta empresa hace 25 años y la ilusión que tengo es que mi hijo, que trabaja conmigo desde hace tres años, continúe con ella. Y de hecho yo le estoy enseñando para que siga haciéndolo. En un principio, yo quiero que la empresa siga perteneciendo a la familia, aunque le hemos dado entrada a algunos socios estratégicos en un momento determinado, como puede ser la familia Sáez de Vicuña y a Iván Bohórquez Domecq. Lo que me gustaría es continuar con la empresa y hacerla más grande, intentar externalizar nuestro modelo de negocio a otros países y que sea más potente.

«Si no se da entrada a mano de obra extranjera de una forma rápida nos vamos a ver con un gran problema en pocos años»

-En vista del problema de la vivienda en España ¿se plantea en algún momento construir VPO o pisos a precios asequibles?

-No es nuestro modelo y nos estamos especializando precisamente en el segmento de lujo, pero soy consciente del problema que tenemos con la vivienda y me temo que, tal como están las cosas, tiene difícil solución. Si no se pone más suelo finalista en el mercado y las trabas burocráticas siguen siendo tantas va a estar complicado.

-¿Cuándo cree que dejará de subir el precio de la vivienda?

-Yo todavía no le veo final a la subida del precio de la vivienda. No estamos ante la burbuja de 2008, el problema que tenemos es que la oferta que hay disponible en el mercado es muy escasa para la gran demanda que tenemos. Hasta que no se logre un equilibrio mucho me temo que seguirá subiendo. Y por otro lado están los costes de construcción, que desde la guerra de Ucrania no han dejado de crecer, tanto los materiales como los laborales.

-¿Repercute mucho?

-Muchísimo. A pesar de los precios, los márgenes de rentabilidad de los promotores son cada vez menores porque esos costes han crecido muchísimo, especialmente los laborales por la falta de trabajadores cualificados. Cuesta trabajo encontrar a peones de albañil, pero cuando buscar perfiles más formados como oficiales de primera, es una tarea casi imposible y cada vez va a peor. Si no se da entrada a mano de obra extranjera de una manera más rápida nos vamos a ver con muchos más problemas en unos años.