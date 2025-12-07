Suscríbete a
José Luis Vera (Grupo GS): «Todavía no le veo final a la subida del precio de la vivienda»

El promotor celebra un año de récord con 3.000 viviendas en desarrollo y su primer proyecto internacional

«La lista de interesados para un piso en la promoción del Puesto de los Monos llega ya a los 600»

José Luis Vera, fundador de Grupo GS, en la sede principal de la compañía en Sevilla
José Luis Vera, fundador de Grupo GS, en la sede principal de la compañía en Sevilla
Elena Martos

Grupo GS, la promotora que fundó el sevillano José Luis Vera hace un cuarto de siglo, cierra un año de récords. En estos doce meses ha alcanzado un volumen de negocio de 300 millones de euros, afronta el primer proyecto turístico con un hotel de ... 150 habitaciones en la costa onubense y ha hecho su primera incursión en el mercado internacional con dos desarrollos residenciales en Portugal. Su presidente todavía digiere ese salto de nivel que ha transformado por completo la compañía en un momento en el que la vivienda se ha convertido en un problema de emergencia nacional.

