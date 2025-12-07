Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

José Luis Vera (Grupo GS): «La lista de interesados en comprar un piso en el Puesto de los Monos llega a los 600»

El promotor celebra un año de récord con 3.000 viviendas en desarrollo y su primer proyecto internacional

«Todavía no le veo final a la subida del precio de la vivienda»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
José Luis Vera, fundador y presidente de Grupo GS, en la sede de la firma en La Campana
José Luis Vera, fundador y presidente de Grupo GS, en la sede de la firma en La Campana maría guerra
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El promotor José Luis Vera actualiza estos días la lista de aspirantes a comprar un piso en el solar del Puesto de los Monos, en plena avenida de la Palmera de Sevilla, y confirma que el interés es treinta veces mayor que el número de ... viviendas que va a levantar. Hace 25 años que fundó Grupo GS, pero ha sido este proyecto el que lo ha hecho más conocido. Según los plazos acordados con el Ayuntamiento hispalense se podría comenzar con el derribo la próxima primavera. El objetivo es que los flamantes propietarios reciban sus llaves antes del centenario del 29.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app