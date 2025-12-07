José Luis Vera (Grupo GS): «La lista de interesados en comprar un piso en el Puesto de los Monos llega a los 600»

El promotor José Luis Vera actualiza estos días la lista de aspirantes a comprar un piso en el solar del Puesto de los Monos, en plena avenida de la Palmera de Sevilla, y confirma que el interés es treinta veces mayor que el número de ... viviendas que va a levantar. Hace 25 años que fundó Grupo GS, pero ha sido este proyecto el que lo ha hecho más conocido. Según los plazos acordados con el Ayuntamiento hispalense se podría comenzar con el derribo la próxima primavera. El objetivo es que los flamantes propietarios reciban sus llaves antes del centenario del 29.

Para el empresario, esta es una de las promociones más emblemáticas por ocupar un espacio tan destacado y por la relación que tiene con el Puerto de Sevilla, donde su padre tenía ubicado el negocio en el que comenzó a despertar su vocación emprendedora. La elección de ubicaciones de primer nivel y la calidad en las viviendas que promueve seguirán siendo las señalas de identidad de su modelo que aspira a exportar a otros países.

- La promoción del Puesto de los Monos es una de las que ha generado más expectación ¿en qué fase de la tramitación se encuentra?

- Desde que acordamos un diseño y unas mejoras para el entorno con el Ayuntamiento de Sevilla en septiembre no hemos parado de trabajar. En octubre presentamos el estudio de ordenación y hace sólo unos días nos han comunicado que se había admitido a trámite y se había solicitado a Medio ambiente el certificado de calificación ambiental. Ya parece que todo va muy avanzado y una vez terminado tendrá que ir al Pleno municipal. Es verdad que ya llevamos mucho tiempo esperando y creo que es un proyecto necesario porque hay que tener en cuenta que tenemos allí un solar con una insalubridad terrible por el tiempo que lleva abandonado. Se encuentra junto a un hospital y un edificio residencial, no se puede quedar más tiempo en esa situación.

-¿Qué plazos se manejan para disponer de la licencia de obras?

-Nuestra idea y según nos comentan desde el Ayuntamiento es que posiblemente podamos comenzar con la demolición en el segundo trimestre del año que viene. Si es así podremos tenerlo terminado para la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana. Este proyecto no es sólo promover un edificio residencial, también mejorar los entornos y construir los accesos para el aparcamiento.

- Quizá se pueda beneficiar del nuevo mecanismo del Ayuntamiento para agilizar las licencias, ya hay promotores que la han tramitado en cuestión de semanas.

- Eso esperamos. Creo que es muy necesario este tipo de medidas y el Ayuntamiento de Sevilla lo está haciendo bien agilizando los procesos. Entiendo que hay ubicaciones que son más complejas como ocurre en el Casco Histórico o en zonas patrimoniales, pero se está trabajando bien en general y ellos son el ejemplo, somos la segunda ciudad de España donde más viviendas protegidas se están construyendo.

- ¿Cuántas solicitudes ha recibido ya de interesados para comprar un piso en esta promoción

-Pues calculamos que saldrán unos 50 pisos, aunque quizá terminen siendo algo menos y hemos recibido ya 600 peticiones. Lo consulté a mi departamento comercial por si surgía el tema durante la entrevista y a día de hoy son 620.

«Si todo va bien en tres años y medios entregaremos las 3.000 viviendas que tenemos actualmente en desarrollo»

- Pero eso es casi treinta veces más del número de viviendas que van a poner en el mercado en este suelo

- Afortunadamente, la acogida de nuestros proyectos suele ser así. Tenemos lista de espera en todos los que ponemos en el mercado.

- ¿A qué precios los van a vender?

- Eso todavía está por cerrar.

- ¿Alguno de los inversores con los que se ha asociado para sacar adelante esta promoción le ha pedido un piso en pago?

- No exactamente. No lo hacemos así, pero alguno de nuestros inversores sí deciden comprar cuando llegamos a la fase de comercialización y en este caso se nos ha dado, pero lo adquieren al mismo precio que cualquier otro interesado. Si tuviéramos un trato de favor sería injusto para el resto de los inversores.

- ¿Cuál es la distribución geográfica de las promociones de Grupo GS?

- Te podría decir sin miedo a equivocarme que somos la promotora con mayor implantación en la península ibérica. En Andalucía estamos en Sevilla con proyectos en la calle Juan Antonio Cavestany, en la calle Santa Clara y pendiente de trámite, en Puente y Pellón, además de en la avenida de la Palmera. También estamos construyendo viviendas en la Costa del Sol en Málaga capital, Marbella, Fuengirola, Estepona y Nerja. Estamos en Granada y en Cádiz capital, Zahara de los Atunes y otro proyecto más en la costa gaditana que todavía no puedo desvelar. En Huelva estamos en la Antilla, donde vamos a desarrollar nuestro primer proyecto hotelero y luego ya fuera de Andalucía estamos en Madrid, con cuatro promociones; en Valencia, Salamanca, Santander, San Sebastián, Ibiza, Mallorca, Vigo y Sanxenxo﻿. En Portugal vamos a promover viviendas en el Algarve y en Lisboa. En total hay 26 promociones en construcción y en desarrollo.

- ¿Eso en cuántas viviendas se traduce?

- Calculo que en unas 3.000, incluyendo el proyecto de La Antilla, que además del hotel de cinco estrellas lleva una promoción de 330 viviendas.

-¿Y cuándo tienen previsto entregarlas?

- Si todo va bien, de aquí a unos tres años y medio estarán todas entregadas. Todos estos proyectos, aunque son muchas unidades, se destacan por el mismo modelo que se enmarca en el segmento de lujo. Hemos trabajado mucho por colocar a Grupo GS como un referente en ese mercado y creo que ya está consolidado. Somos una boutique inmobiliaria, buscamos la exclusividad y queremos que nuestra marca sea reconocida como una firma premium, por eso queremos estar presentes en todo el territorio nacional y estamos comenzando una expansión internacional. No vamos buscando grandes volúmenes, de hecho cuando estamos presente en un territorio, limitamos mucho el número de desarrollos que afrontamos. Por que se haga una idea, este año hemos analizado 1.200 suelos, pero hemos lanzado ocho promociones.

- ¿Tiene una cartera fija de inversores?

- Sí, tenemos una cartera de inversores amplia y es muy constante. Con nosotros están los principales family offices del país, todos de muchísimo prestigio y grandes empresas. De hecho, solemos elegirlos porque buscamos que tengan un perfil muy parecido al nuestro para ir todos a una en cada proyecto. Eso reduce mucho el riesgo y te permite trabajar con tranquilidad.

«Nos gustaría llevar nuestro modelo al extranjero, ya estamos analizando los mercados de Italia, Francia y Emiratos Árabes»

-¿El hecho de saltar a otros sectores como el turístico es precisamente para dar más entrada a los inversores?

- En realidad es para diversificar el negocio. Hemos visto que se crean muchas sinergias con el producto hotelero y hemos querido entrar en este segmento, igual que hemos introducido en nuestra marca el 'build to rent', aunque siempre hemos trabajado con el 'build to sell'. Esta diversificación también la hemos hecho por zonas, porque nuestros socios no invierten en un único territorio. Damos opción a que puedan hacerlo a la vez en más de una promoción y en distintos lugares.

- ¿Cuál es el siguiente paso para GS?

- Pues diría que la expansión internacional. Nos gustaría llevar nuestro modelo a otros países y creo que puede encajar muy bien. Ya estamos en Portugal y nos hemos llevado una muy buena sorpresa porque la tramitación ha sido más fácil. Ellos no tienen un modelo por cada región, sino el mismo para todo el país y eso facilita mucho las cosas. En estos momentos también estamos analizando los mercados de Francia, Italia y Emiratos Árabes donde hay una altísima demanda de viviendas de lujo.