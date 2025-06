Jordi Torres (TotalEnergies): «El apagón no cambia los planes, la apuesta es por las renovables»

El grupo francés TotalEnergies, el cuarto productor energético a nivel mundial, activó hace sólo tres semanas su clúster fotovoltaico en Guillena. Este complejo está formado por cinco plantas con una potencia instalada de 263 MW y una superficie ocupada de 400 hectáreas. Es un proyecto ... que se comenzó a gestar hace seis años y que ahora cristaliza, sustituyendo los campos de secano de trigo, algodón y girasol por 400.000 placas solares en cuya instalación han participado 14 empresas, la mitad de ellas sevillanas. El director general de la multinacional en España se muestra especialmente orgulloso de este proyecto, que ha supuesto una inversión de 200 millones.

—Las plantas llevan tres semanas activas. ¿Cómo va todo por Guillena?

—Pues va todo según lo previsto. Es una instalación de tamaño medio o grande. Para nosotros es especialmente importante porque es el mayor clúster terrestre de TotalEnergy en Europa y el sexta nivel mundial. Ahora estamos en fase de ajuste, aunque las cinco plantas se han activado a la vez. Cada una de ellas tiene alrededor de 50MW.

—¿Qué ha ofrecido Guillena para que la elijan como ubicación para un proyecto de esta envergadura?

—Guillena ofrece muchas cosas buenas, pero lo primero es tener el recurso solar, que en España es muy bueno y particularmente en la comunidad andaluza. Lo segundo que le diría es que hemos encontrado la superficie suficiente para desplegar todo el proyecto que teníamos en mente. Son cerca de 400 hectáreas, esto es un espacio muy significativo que no siempre es fácil de encontrar. Y en tercer lugar pondría el acceso a la red, es decir, la proximidad a un punto de conexión de Red Eléctrica. Esto minimiza mucho el impacto en el entorno. En TotalEnergies entendemos que vamos a estar 30 años ocupando este suelo. Esa es la vida útil de las plantas y esta perspectiva nos motiva para dar un retorno al entorno y protegerlo. En cuarto lugar quiero destacar el apoyo de la administración. Este proyecto fue declarado de Utilidad Estratégica por parte de la Junta de Andalucía y eso nos ha facilitado las cosas.

—¿Qué ha cambiado que se haya declarado como proyecto estratégico? El trámite ha sido de más de seis años.

—Ese es un plazo rápido. Se suele tardar mucho más en dar luz verde a estos proyectos. La declaración de la Junta no exime de ninguno de los trámites que se tienen que hacer, pero sí acelera el proceso. Los pasos administrativos son muy lentos, hay que recurrir a un número importante de administraciones y esta declaración nos ha ayudado.

—La inauguración se hizo sólo unos días después del apagón que llevó a negro a todo el país. ¿Ha afectado este episodio a los planes del grupo para la activación?

—Primero creo que debo explicar que durante el día del apagón las plantas de Guillena no estaban en funcionamiento. Estábamos en la preparación de la puesta en marcha y es muy importante decir que no fuimos parte del problema. En realidad fuimos parte de la solución en el sentido que las plantas de combinado de gas que tenemos en el norte contribuyeron a realizar el rearranque, que es un proceso con una complejidad muy alta. Todo esto que ha ocurrido no ha cambiado los planes del grupo, pero todavía no sabemos las causas de lo sucedido. Nosotros hemos colaborado con Red Eléctrica recabando datos y estamos a su disposición para aclarar los motivos.

—Dadas las circunstancias y que se ha señalado directamente a las renovables por ser una fuente productiva más inestable ¿no se plantearon retrasar la inauguración?

–Sí, evidentemente hubo discusiones sobre este tema, pero en principio yo creo que las renovables son el compromiso de TotalEnergies con la descarbonización, que será total en 2050. Todo eso está por encima de esta situación circunstancial.

—¿Tienen nuevos proyectos en cartera en Andalucía?

—Actualmente seguimos buscando de nuevos suelos para ampliar la superficie instalada. El grupo ha hecho una apuesta no solo por las renovables, sino también por España como país estratégico. Hace unos seis años se creó una filial específica para renovables y en la actualidad somos cerca de 100 personas con una cartera de 3.000 megavatios de proyectos con permisos muy avanzados para continuar este proceso. Gillena es el primero de unos cuantos más que van a venir tanto en Andalucía como en otras regiones como Murcia. Allí tenemos uno muy similar de más de 400 hectáreas.

—Ahora empieza a crecer un rechazo a las megaplantas solares. Este fenómeno ha comenzado por Jaén pero puede extenderse al resto de la región.

—Nosotros no nos hemos encontrado con ese rechazo. Durante el tiempo de tramitación hemos intentado que Guillena sienta que las plantas son parte del pueblo. Hemos contratado a vecinos para la fase de construcción, los hemos formado. Aquí ha habido una clara cocación de compromiso con el territorio y un diálogo continuo. También nos hemos implicado socialmente con el patrocinio de actividades como carreras populares y se ha creado una cátedra con la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar la avifauna y cómo los paneles pueden afectar a su desarrollo.

—También han prometido bonificar la factura de la luz.

—Lo comentó nuestro vicepresidente en la inauguración. Se beneficirán de precios bajos en su factura si contratan con la filial comercializadora de TotalEnergies. La idea es que puedan aprovecharlo los 1.000 o 1.500 primeros clientes locales.