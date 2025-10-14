Jarquil culmina el sellado del último gran vertedero de Andalucía en Torremolinos

Andalucía pone fin a la etapa de los grandes vertederos urbanos con la finalización del sellado del vertedero de Torremolinos (Málaga), el último que permanecía activo en la región. La actuación, llevada a cabo por JARQUIL en UTE con Rialsa y promovida por el Ayuntamiento ... de Torremolinos, supone un hito medioambiental y técnico en la comunidad autónoma.

Con un presupuesto de 6,5 millones de euros y dos años de ejecución, el proyecto ha incidido sobre una superficie de 52.300 metros cuadrados, ha implicado el traslado de casi 684.000 m³ de residuos a un nuevo vaso y la plantación de 75.536 plantas arbustivas, en línea con los principios de la economía circular y la restauración ambiental.

Innovación tecnológica y seguridad

La obra se ha caracterizado por su complejidad técnica y la aplicación de sistemas tecnológicos avanzados. Entre las herramientas empleadas destacan la medición topográfica con dron y GPS, sistemas de control de gases, inclinómetros, piezómetros, tomografía eléctrica para modelado 3D de laderas, y un sistema de monitorización inalámbrica de bloques rocosos que permite anticipar movimientos y prevenir riesgos.

Además, se ha utilizado un sistema de alertas automáticas conectado a la plataforma Senceive Monitor, que facilita el seguimiento en tiempo real desde cualquier dispositivo. Este despliegue tecnológico ha garantizado la seguridad de la obra y de los equipos que participaron en ella.

Un equipo de 20 profesionales altamente cualificados y una amplia gama de maquinaria especializada han hecho posible una actuación que concluyó el pasado mes de julio.

Un proyecto urgente y transformador

El vertedero de Torremolinos dejó de recibir residuos hace más de una década y llegó a albergar hasta un millón de toneladas. Su clausura inicial no incluyó las medidas ambientales necesarias, lo que hacía urgente una intervención de este tipo.

El sellado tiene como objetivos principales impedir la infiltración de aguas de lluvia, facilitar la extracción controlada de gases y restaurar el terreno, contribuyendo a la recuperación ambiental de la zona y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Torremolinos y su comarca.

«Para Jarquil, haber ejecutado el sellado del vertedero de Torremolinos ha supuesto un hito muy significativo. Se trata de una actuación de gran envergadura y complejidad técnica, afrontada con el máximo compromiso y aplicando soluciones innovadoras», señaló Jesús Serrano López, responsable de la División de Civil de Jarquil.

«Esta obra es especialmente relevante por su impacto positivo en la sociedad: pone fin al último vertedero activo de Andalucía, contribuyendo a la recuperación ambiental y a un modelo de desarrollo más sostenible».