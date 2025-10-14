Suscríbete a
Jarquil culmina el sellado del último gran vertedero de Andalucía en Torremolinos

La constructora andaluza cierra una etapa histórica con un proyecto de alta complejidad técnica que ha restaurado más de 52.000 m² de terreno y trasladado casi 684.000 m³ de residuos

S.I.

Andalucía pone fin a la etapa de los grandes vertederos urbanos con la finalización del sellado del vertedero de Torremolinos (Málaga), el último que permanecía activo en la región. La actuación, llevada a cabo por JARQUIL en UTE con Rialsa y promovida por el Ayuntamiento ... de Torremolinos, supone un hito medioambiental y técnico en la comunidad autónoma.

