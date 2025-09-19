La inversión inicial del Gobierno en las redes eléctricas de Andalucía cumple las expectativas a medias

La inversión inicial que el Gobierno va a realizar en las redes eléctricas de Andalucía cubre a medias las necesidades. Eso es lo que se desprende de la reunión que han mantenido el secretario de estado de Energía, Joan Groizard, con el consejero de ... Industria, Jorge Paradela. Se han incluido algunas de las propuestas de la Junta como el refuerzo de la red para los grandes proyectos de hidrógeno verde en Huelva y en el Campo de Gibraltar, los nuevos ejes ferroviarios o la electrificación de los puertos.

Pero quedan en el aire muchas cuestiones, algunas como qué va a pasar con las áreas de más carencias como el norte de Córdoba y de Granada, que fueron las últimas zonas que recuperaron el suministro eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril.

Esta inversión, valorada en 13.600 millones de euros es la gran oportunidad de los territorios para garantizar que la industria siga creciendo y que tienda a ser cada vez más sostenible. Que más empresarios quieran venir a esta tierra para desarrollar sus proyectos porque la energía es limpia y es barata, que los parques empresariales puedan acoger fábricas más grandes porque hay un suministro suficiente para que esas factorías puedan funcionar.

En definitiva es el futuro de la región, una gran oportunidad de cambiar el modelo productivo de Andalucía y que tienda más hacia la industria y menos hacia los servicios. La reunión es sólo el primer paso para dar forma a esta estrategia en la que hay también muchos intereses políticos y territoriales.