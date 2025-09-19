Suscríbete a
La inversión inicial del Gobierno en las redes eléctricas de Andalucía cumple las expectativas a medias

El Ministerio para la Transición Ecológica prioriza los grandes proyectos industriales, pero no da pistas sobre las carencias históricas

La inversión inicial que el Gobierno va a realizar en las redes eléctricas de Andalucía cubre a medias las necesidades. Eso es lo que se desprende de la reunión que han mantenido el secretario de estado de Energía, Joan Groizard, con el consejero de ... Industria, Jorge Paradela. Se han incluido algunas de las propuestas de la Junta como el refuerzo de la red para los grandes proyectos de hidrógeno verde en Huelva y en el Campo de Gibraltar, los nuevos ejes ferroviarios o la electrificación de los puertos.

