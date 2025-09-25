Suscríbete a
Insur, el germen de Los Remedios 80 años después

La promotora fue la que cosió la trama del barrio y marcó el límite con el arrabal de Triana

Grupo Insur refuerza su estructura con el objetivo de liderar la promoción residencial en zonas clave

Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur, durante la celebración del 80 aniversario
Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur, durante la celebración del 80 aniversario manuel olmedo
Elena Martos

Una visión, una oportunidad y los ahorros de tres sevillanos que lo apostaron todo a un sueño. Ese fue el origen de la promotora Insur, una de las pocas empresas andaluzas que cotizan en el mercado continuo y que es hoy una referencia del sector ... inmobiliario. Todo comenzó con la imagen del descampado que era la avenida República Argentina desde el recién construido puente de San Telmo. Este nuevo acceso sobre el río frenó la llegada de barcos hasta la Torre del Oro, dando así la oportunidad de que la ciudad pudiera desarrollarse por las dos orillas en un entorno más urbano, alejado de los trabajos pesados y todo lo que traía consigo el muelle.

