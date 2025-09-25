Insur, el germen de Los Remedios 80 años después

Una visión, una oportunidad y los ahorros de tres sevillanos que lo apostaron todo a un sueño. Ese fue el origen de la promotora Insur, una de las pocas empresas andaluzas que cotizan en el mercado continuo y que es hoy una referencia del sector ... inmobiliario. Todo comenzó con la imagen del descampado que era la avenida República Argentina desde el recién construido puente de San Telmo. Este nuevo acceso sobre el río frenó la llegada de barcos hasta la Torre del Oro, dando así la oportunidad de que la ciudad pudiera desarrollarse por las dos orillas en un entorno más urbano, alejado de los trabajos pesados y todo lo que traía consigo el muelle.

En 1945 lo vieron claro el arquitecto José Galnares, el industrial Luis Cobián y el empresario Prudencio Pumar que se asociaron para adquirir los terrenos de la gran vía que separaba el incipiente barrio de Los Remedios del arrabal de Triana. Diez millones de pesetas de la época que pudieron reunir fue el capital social con el que nació Inmobiliaria del Sur (Insur). Para acelerar la construcción, los fundadores dieron entrada a otros empresarios interesados en impulsar la promoción de grandes edificios en Sevilla.

Aquellos primeros inmuebles modernos y de formas limpias rivalizaban con los de estilo regionalista del Casco Histórico y los nuevos barrios nacidos al calor de la Exposición Iberoamericana. La entrada de socios que sabían construir lo aceleró todo y la empresa se fue capitalizando con la incorporación de numerosos activos patrimoniales como locales y oficinas que pronto se fueron llenando de negocios.

En los sesenta, restaurantes como Blanco Cerrillo, despachos de abogados, consultas médicas, estudios de arquitectos y gabinetes de ingeniería se disputaban aquellos nuevos espacios en una zona que gozaba de enorme dinamismo. A la par iban llegado otros promotores para dar forma a la calle Asunción y a las vías principales que terminaban confluyendo en la Plaza de Cuba.

Ya a principios de los ochenta Insur había adquirido un importante volumen y aspiraba a asumir proyectos más grandes. Todavía quedaba mucho terreno libre en Los Remedios por edificar y se tomó una de las decisiones más arriesgada, financiarse en los mercados. En 1984 la firma fue admitida a cotización en la Bolsa de Madrid y se pudo empezar a construir al gran manzana de República Argentina, delimitada entre los números 21 y 25, donde se encuentra el edificio Buenos Aires. Al principio se diseñó como residencial, pero pronto se dio el giro hacia uso terciario.

A mediados de los noventa comienza la expansión geográfica, primero por Andalucía con promociones en Cádiz y Jerez, para dar el salto posteriormente a Málaga y el resto de la Costa del Sol. El siguiente paso en el 2000 con el boom del ladrillo. La promotora sevillana se lanza al mercado madrileño con sus primeras edificaciones fuera de la región.

Pero la crisis inmobiliaria frenó aquel crecimiento. Insur pisaba sobre seguro gracias a las rentas de sus activos patrimoniales y a unas cuentas aseadas que le permitieron seguir a flote durante los años más duros de la recesión. Fue de las pocas compañías del sector que logró mantenerse en pie sin perder la identidad. La remontada llegó en 2014 cuando comienza el nuevo ciclo y se pone en el radar la oportunidad de Entrenúcleos, una nueva urbanización en Dos Hermanas a escasos kilómetros de Sevilla con suelo finalista. No lo dudaron, la firma proyectó 2.500 viviendas y hasta la fecha suman más una docena de promociones en este enclave.

En este tiempo también ha abordado un proceso de diversificación en el uso de activos como el hotel de República Argentina que explota la cadena Eurostar y otro similar en Córdoba. Actualmente promueven un alojamiento en Nervión con otros socios. Más recientemente, en 2020, culminó proyectos emblemáticos como Río 55 Business Park en Madrid y la entrega de su promoción insignia Residencial 75 Aniversario, en Sevilla. En 2024, la compañía ha reforzado su línea de promoción terciaria, diseñando espacios empresariales que conectan talento y futuro, y sentando las bases de su próxima etapa de crecimiento.