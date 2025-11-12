Suscríbete a
ABC Premium

El Instituto Español de Analistas concede la insignia de oro a Juan de Dios Gómez-Villalba, CEO de Goldman Sachs Iberia

La distinción se ha entregado en Sevilla, ciudad natal del homenajeado junto a la Cámara de Comercio

La Cámara premia a ocho firmas sevillanas, al puerto y al presidente de Konecta

Juan de Dios Gómez-Villalba durante un momento del acto
Juan de Dios Gómez-Villalba durante un momento del acto ABC

E. M.

El Instituto Español de Analistas ha entregado este miércoles su Insignia de Oro a Juan de Dios Gómez-Villalba Pelayo, consejero delegado de Goldman Sachs en España y Portugal. La institución, que agrupa a 1.400 profesionales del análisis en toda España, ha hecho ... entrega de tan destacada distinción en una cena de gala organizada junto a la Cámara de Comercio de Sevilla en el hotel Alfonso XIII.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app