El Instituto Español de Analistas concede la insignia de oro a Juan de Dios Gómez-Villalba, CEO de Goldman Sachs Iberia

El Instituto Español de Analistas ha entregado este miércoles su Insignia de Oro a Juan de Dios Gómez-Villalba Pelayo, consejero delegado de Goldman Sachs en España y Portugal. La institución, que agrupa a 1.400 profesionales del análisis en toda España, ha hecho ... entrega de tan destacada distinción en una cena de gala organizada junto a la Cámara de Comercio de Sevilla en el hotel Alfonso XIII.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana; el presidente de la delegación andaluza, Carlos Bocanegra, y el presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero León, entre otras personalidades del ámbito empresarial y económico de la región, como Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde y del Área de Gobierno de Cartuja de Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio.

Con este galardón, la delegación andaluza del Instituto Español de Analistas ha querido reconocer la trayectoria y el liderazgo de Juande Gómez-Villalba en la banca de inversión y su papel en la consolidación de España y Portugal como plazas financieras de referencia en el contexto internacional. «Agradezco al Instituto Español de Analistas la concesión de su Insignia de Oro. Me hace especial ilusión recibirla en mi tierra natal, a la que tanto quiero. Este reconocimiento lo comparto con todas las personas que me han acompañado a lo largo de estos años -muy especialmente con mi familia, con nuestros clientes y con mis compañeros de Goldman Sach-, cuyo apoyo ha sido decisivo«, ha expresado Gómez-Villalba durante su intervención.

Gómez-Villalba es en la actualidad CEO de Goldman Sachs en Iberia y corresponsable de la división de Banca de Inversión de la firma en España y Portugal. Se incorporó a Goldman Sachs en 1994 como analista de Finanzas Corporativas en Londres, donde desarrolló la primera parte de su carrera, y fue promocionado a Asociado en 1997 y a director ejecutivo en 2001. Tras once años en la oficina de Londres, en 2005 se trasladó a Madrid como uno de los responsables de Banca de Inversión en la región, y desde 2006 es managing director de la división de Banca de Inversión en España y Portugal. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) en Madrid, y es patrono fundador de la Fundación Amigos de la Alhambra.

Durante la cena de gala ha intervenido también Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas, quien ha subrayado «la relevancia de contar con referentes que, además de éxitos profesionales, representan unos valores claros de responsabilidad, visión estratégica y compromiso con la economía real». Por su parte, Carlos Bocanegra, presidente de la delegación andaluza, ha destacado «la vocación del Instituto de conectar el talento profesional y los valores con el tejido empresarial andaluz, con los mercados de capitales, y de seguir fortaleciendo la relevancia de la economía andaluza en el conjunto de España». También ha señalado que «cada año vamos incrementando el número de asistentes a la gala, y el número de socios del Instituto en Andalucía, lo que demuestra el interés por nuestra institución, que precisamente este año celebra su 60º aniversario».

Finalmente, Francisco Herrero León, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, ha valorado la excelente relación entre el Instituto Español de Analistas y el Club Antares. «Trabajamos conjuntamente para convertir este espacio en un referente donde debatir y analizar las principales inquietudes económicas de nuestros empresarios y directivos» Asimismo, el presidente de la Cámara ha felicitado al homenajeado por su «sobresaliente carrera profesional en el ámbito de la banca de inversión».