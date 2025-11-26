La innovación es la llave para mejorar la gestión del agua en Andalucía

La Galería ha acogido la presentación del XII Especial I+D+i en Andalucía en el que ABC de Sevilla, con el patrocinio de Hidralia y la colaboración de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), radiografía el estado actual de la innovación y la investigación ... en la región, analizando los proyectos más singulares de empresas y universidades.

El acto, que ha contado con numerosos representantes empresariales y de la administración, ha sido inaugurado por Ramiro Angulo, secretario general de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que ha puesto sobre la mesa la importancia del agua, y las posibilidades que la innovación abre en todo lo referente a su gestión y aprovechamiento.

«Necesitamos un acuerdo nacional por el agua, como en numerosas ocasiones ha pedido el presidente, Juanma Moreno», ha insistido Angulo, que también ha destacado el papel de Andalucía a nivel europeo en el impulso de un Plan Específico para el Agua. «El cambio climático no es el futuro, es el pasado, llevamos casi nueve años con precipitaciones por debajo de la media y hay que trabajar en estrategia y planificación», ha insistido.

El director general del Agua ha detallado la necesidad de seguir trabajando en la eficiencia del uso del agua bajo tres prismas: el desarrollo de incentivos al ahorro, que se desarrollará reglamentariamente desde la Junta, la búsqueda de personal cualificado en la gestión hídrica, que ahora mismo es un déficit importante, y la tecnología.

El secretario general de Agua, Ramiro Angulo Raúl Doblado

«Hay que repensar todo lo que hacemos bajo el prisma de la digitalización», ha asegurado Angulo, que ha destacado la compra pública de innovación en materia de agua, que se trata en el Especial I+D+i, como un mecanismo fundamental, al igual que la implicación de universidades, centros tecnológicos y empresas. «Necesitamos unirnos en torno al agua e incentivar nuevos modelos de colaboración», ha concluido.

Colaboración público privada

A continuación, se ha celebrado una mesa de debate, moderada por Luis Montoto, colaborador económico de ABC, en la que se ha hablado sobre muchos de los temas que 'recorren' este especial centrado en la innovación.

El presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, Beltrán Pérez, ha puesto el foco en la inversión en innovación, que en los últimos años ha estado dividida en un 65% para el sector público y un 35% para el sector privado. En 2024, tal y como ha detallado Pérez, la inversión privada ha crecido hasta el 38%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. «Queda mucho por hacer, pero también hay que ver de dónde venimos», ha asegurado.

Además, ha detallado los retos de CTA para el futuro próximo: internacionalización, abriendo vías importantes en proyectos en Iberoamérica, la aceleración de la gestión de proyectos europeos, en colaboración con el sector público, y el crecimiento de los servicios que ya ofrecen a las empresas, como la ayuda para la obtención de fondos y la compra pública de innovación. Además, ha avanzado la intención de la Corporación de crear un observatorio de innovación en Andalucía para anticipar tendencias y abrir debates.

Pérez también ha recordado el «valor» del ecosistema creado por CTA en sus veinte años de trayectoria, explicando que van a llevar al Comité Ejecutivo de la entidad un nuevo círculo empresarial para vincular, aun más, al tejido productivo con la corporación.

Por otra parte, Marcos Martín, consejero delegado de Hidralia, ha explicado cómo es la relación de la empresa, dedicada a la gestión del agua, con los procesos innovadores. «El agua es un reto, y desde Hidralia teníamos muy claro que había que afrontarla desde la innovación», ha asegurado, poniendo como ejemplo la creación del Centro Tecnógico del Agua, Cetaqua, con once años de trayectoria y en el que colaboran con universidades, asociaciones y centros tecnológico. «Hemos desarrollado más de 150 proyectos y movilizado más de 60 millones de euros», ha concretado.

Martín ha puesto sobre la mesa, también, la necesidad no solo de aprovechar mejor los recursos hídricos, sino de incorporar recursos no convencionales (agua desalada y regenerada) al sistema. «Somos pioneros en tratamiento de agua regenerada, como demuestra un proyecto puesto en marcha en Roquetas de Mar, que obtiene agua con la máxima calidad, y es ahí donde tenemos que avanzar», ha resaltado, al tiempo que ha nombrado proyectos en colaboración con el Ifapa y para recarga de acuíferos.

En cuanto a la digitalización del ciclo integral del agua, el consejero delegado de Hidralia ha destacado que «no es una opción, sino una necesidad» a la que llevan dedicándose más de una década. «El gran salto de esta estrategia es utilizar la palanca de la digitalización para garantizar la seguridad hídrica de los territorios», ha aseverado, en lo que ya están trabajando con la mejora de datos y una propuesta de indicadores de escasez de agua a nivel regional, en colaboración con la Junta, que incorpora las masas subterráneas en las estadísticas.

Por último, María José Escalona, catedrática de la Universidad de Sevilla, ha reconocido que «en Inteligencia Artificial ha habido una moda», pero que hay que pensar bien cómo y en qué se usa, y hay que potenciar su uso para que llegue a las pymes.

Entre las iniciativas más destacadas que lleva a cabo la Universidad de Sevilla, ha resaltado la Cátedra Google, en la que, a través de la Inteligencia Artificial como hilo conductor, se potencian distintas líneas. «A pesar de la importancia de trabajar con los datos, el 'oro negro' de la IA, lo cierto es que necesitamos energía para hacerlo, y esta energía tiene que ser limpia y eficiente», ha reconocido, recordando la importancia de la «estrategia» entre los distintos actores del ecosistema innovador para que el uso de la tecnología venga acompañado de un modelo sostenible.

Además, Escalona reconocido que el tejido empresarial andaluz «ha cambiado», con implicación en proyectos de ideas innovadoras y el apoyo a startups que, ha concretado, tiene que seguir creciendo.