Suscríbete a
ABC Premium

Así es vivir en una de las casas más caras de Sevilla: tiene sala de cine, piscina climatizada y vale más de seis millones de euros

El inmueble domotizado del barrio del Porvenir cuenta con cinco habitaciones y cinco baños

Así son los nuevos apartamentos exclusivos de Los Remedios: «Es uno de los proyectos más singulares que hemos hecho»

Joaquín Caraballo, experto inmobiliario: «Nunca firmes esto sin ir antes al banco»

Una de las imágenes de la vivienda
Una de las imágenes de la vivienda Idealista
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vivir con todo tipo de lujos en pleno centro de Sevilla es posible, pero no es apto para todos los bolsillos. Un nuevo chalet de 800 metros cuadrados ubicado en pleno barrio del Porvenir, está a la venta por casi ... siete millones de euros, más concretamente 6.775.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app