Así es vivir en una de las casas más caras de Sevilla: tiene sala de cine, piscina climatizada y vale más de seis millones de euros

Vivir con todo tipo de lujos en pleno centro de Sevilla es posible, pero no es apto para todos los bolsillos. Un nuevo chalet de 800 metros cuadrados ubicado en pleno barrio del Porvenir, está a la venta por casi ... siete millones de euros, más concretamente 6.775.000 euros.

El inmueble de la calle Felipe II cuenta con cinco baños y cinco habitaciones, tres de ellas tipo suite con baño incorporado, distribuidas en cuatro plantas conectadas por ascensor y escalera. Además, de garaje tanto cubierto como en el exterior, con capacidad para tres vehículos cada uno.

La joya de esta vivienda es el gran jardín exterior semicubierto con espacio chill out y una piscina climatizada con spa. Para los amantes de las películas, el chalet cuenta con un espacio al más puro estilo de sala de cine. También, entre sus espacios destaca un gimnasio equipado con máquinas en la planta inferior.

Ubicado a escaso minutos del Parque de María Luisa

El chalet cuenta con todo tipo de comodidades como aire acondicionado, suelo radiante o placas solares. Además, está íntegramente domotizado, con control inteligente de iluminación, climatización y seguridad.

La vivienda combina el diseño contemporáneo con lujo, funcionalidad y primeras calidades. Además, la ubicación es privilegiada, ya que se encuentra a escasos metros del Parque de María Luisa y la Plaza de España.

Los interesados en poder realizar una visita a este chalet pueden solicitarlo a través de la plataforma digital de compra y venta de inmuebles Idealista.