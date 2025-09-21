Se vende una casa 'castillo' a 20 minutos de Sevilla: tiene un restaurante y vistas impresionantes

¿Imaginas despertar cada mañana frente a un castillo medieval y, además, hacerlo a tan solo 20 minutos de Sevilla? En Alcalá de Guadaíra se encuentra a la venta una propiedad única que combina las comodidades de una vivienda independiente con unas vistas históricas únicas. Se trata de una casa estilo castillo, ubicada junto al Parque de Oromana, con un precio de 1.500.000 euros.

Más que una vivienda, este chalet independiente es una reliquia. Desde su piscina infinita se puede contemplar el castillo de Alcalá de Guadaíra, una panorámica que seguro que convierte cualquier atardecer en una estampa única.

Una localización privilegiada en Alcalá de Guadaíra

La casa se encuentra cerca del centro de Alcalá de Guadaíra y a apenas 15 kilómetros de Sevilla capital. Una ubicación perfecta para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía de la ciudad. Además, cuenta con todos los servicios necesarios en su entorno: supermercados como Mercadona, el Teatro Auditorio, bares, restaurantes...

Además, estar junto al Parque de Oromana añade un plus a la casa. Una zona ideal para pasear, hacer deporte al aire libre o simplemente relajarse en una zona verde.

Características de la vivienda

La vivienda destaca por su amplitud y por el uso de materiales de primera calidad en toda su construcción. Con 543 m² construidos sobre una parcela del mismo tamaño, la casa se distribuye de forma funcional y cómoda.

Entre sus principales características, se encuentran:

5 habitaciones y 3 baños completos.

Un salón-comedor amplio con acceso directo a la terraza.

Una cocina-comedor luminosa, perfectamente equipada.

Un espectacular porche con vistas al castillo.

Piscina con vistas panorámicas que convierten cada baño en un momento único.

Apartamento independiente para invitados en la segunda planta, con dormitorio, salón, cocina propia y baño completo.

Cochera de 300 m², con estudio para la instalación de un restaurante independiente.

Además, la casa cuenta con aire acondicionado, calefacción por bomba frío/calor, placas solares fotovoltaicas, trastero y un jardín privado con riego por goteo.

Una vivienda pensada para disfrutar… y para emprender

Lo que hace especialmente atractiva a esta propiedad es su gran versatilidad. No solo es una casa ideal para vivir en familia, sino que también ofrece un importante potencial como proyecto de negocio.

La zona de la cochera, de unos 300 m², está preparada para albergar un restaurante con vistas al castillo, totalmente independiente a la vivienda. Sin duda, un concepto único que podría convertirse en un reclamo turístico y gastronómico de referencia en Alcalá de Guadaíra.

Imagina cenar en un restaurante con esta panorámica, la silueta del castillo iluminado al anochecer reflejándose en la piscina. Un lujo difícil de encontrar en otra propiedad tan cercana a Sevilla.

Las fotos ya dejan claro lo especial que es esta casa. La piscina infinita parece fundirse con el horizonte y, justo enfrente, se levanta el castillo de Alcalá de Guadaíra. Da igual si es de día, con el sol iluminando la piedra, o de noche, con las murallas encendidas, las vistas son un auténtico privilegio.

Y es que esta vivienda, con sus más de 500 m² construidos, su piscina infinita, el apartamento independiente y un espacio listo para convertirse en restaurante, es una oportunidad tanto para quien busca una casa especial donde vivir como para quien quiera invertir en un proyecto con futuro.