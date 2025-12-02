Los Remedios tendrá un nuevo edificio de 110 viviendas a solo 10 minutos de la Feria

El nuevo Residencial Parque de los Príncipes llega para transformar la zona que une Los Remedios con Triana, dos de los barrios con mejor calidad de vida de Sevilla. Estará situada en la calle Samuel Morse, una zona perfecta para quienes buscan tranquilidad sin ... renunciar a la cercanía del centro y las zonas verdes.

Su posición privilegiada permite acceder en pocos minutos al Parque de los Príncipes, al río Guadalquivir y, por supuesto, al recinto donde se celebra la Feria de Abril, que se encuentra a solo diez minutos andando.

Un edificio de líneas elegantes y espacios bien pensados

La promoción contará con 110 viviendas de obra nueva, diseñadas con un estilo moderno que aporta una imagen elegante y moderna al conjunto. Las terrazas, amplias y protagonistas del diseño, permiten disfrutar de un espacio exterior cómodo y luminoso durante todo el año.

Las viviendas se ofrecerán en distintos modos, desde uno hasta cuatro dormitorios, incluyendo los bajos con jardín privado y los áticos con solárium. Además, todos los pisos se entregarán con cocinas y baños completamente equipados y con la posibilidad de seleccionar acabados y detalles para personalizar la vivienda según los gustos de cada comprador.

Entre Triana y Los Remedios: vivir cerca de todo

Vivir aquí significa tenerlo todo a mano. La zona cuenta con una conexión excelente con el resto de la ciudad, gracias a su cercanía a la línea de metro, múltiples líneas de autobús y carriles bici que permiten moverse de forma rápida y cómoda. En apenas unos minutos se puede llegar al centro histórico, a las principales zonas comerciales o a los espacios de ocio junto al río.

Este equilibrio entre vida tranquila y buena conexión hace que el nuevo Residencial Parque de los Príncipes sea una opción muy atractiva para familias, parejas y profesionales que buscan comodidad en su día a día.

Zonas comunes para disfrutar todo el año

Otro de los grandes atractivos del proyecto son sus amplias zonas comunes, concebidas como una extensión del hogar y pensadas para fomentar la convivencia. El residencial dispondrá de una piscina con área de solárium, ideal para los meses más cálidos, y un gimnasio totalmente equipado para quienes prefieren entrenar sin salir de casa.

El complejo incluirá también una zona chill out, perfecta para desconectar al final del día, y un club social destinado a reuniones, celebraciones o actividades comunitarias. Todo esto rodeado de espacios ajardinados que aportan frescura.

Precios y viviendas disponibles

Los precios reflejan el alto valor de la zona y las prestaciones del edificio. Las viviendas de tres dormitorios parten de 523.000 euros con 101 metros cuadrados y garaje incluido; las de dos dormitorios se sitúan desde 361.000 euros para 76 metros; y los pisos de un dormitorio comienzan en 295.000 euros con 56 metros cuadrados.

Existen otros modelos actualmente disponibles en la misma dirección: un piso de dos dormitorios y 86 metros por 485.000 euros, o una vivienda de cuatro dormitorios con 124 metros cuadrados por 630.000 euros. Todas ellas incluyen plaza de garaje.