Así son los nuevos apartamentos exclusivos de Los Remedios: «Es uno de los proyectos más singulares que hemos hecho»

Si alguna vez has vivido o simplemente paseado entre Triana y Los Remedios, sabrás lo especial que es esta zona de Sevilla. Y justo aquí, en la calle Salado, la inmobiliaria Housvest está a punto de estrenar un proyecto que llama bastante la atención ... por su personalidad y minuciosidad en cada detalle: los apartamentos Saldo Suits.

Luis de los Santos, cofundador de Housvest (@housvest), enseñó recientemente uno de estos apartamentos en un vídeo de TikTok y no pudo evitar decir que se trataba de uno de los proyectos más singulares que la compañía había hecho. Y no es exageración, ya que estos dúplex están pensados para aprovechar cada metro cuadrado, con un diseño que juega con la luz, la altura y la sensación de amplitud.

Al entrar en estos apartamentos, lo primero que se nota es la sensación de espacio sin ser enormemente grandes. El salón de la planta baja tiene doble altura, lo que lo hace sentir mucho más amplio de lo que realmente es. Subes a la segunda altura y te encuentras con el cuarto de aseo y con la cocina, muy práctica y con un diseño moderno que se integra perfectamente en el conjunto. En la primera planta, por su parte, están los dos dormitorios y el baño, distribuidos para que cada zona tenga su independencia y al mismo tiempo una sensación de continuidad con el resto de la casa.

Luis hace hincapié en los detalles: luces LED, acabados cuidados, decoración pensada para que todo encaje… Pero lo que más sorprende es la amplitud de los dormitorios. Incluso el cuarto de invitados es grande, y tanto el baño principal como el cuarto de aseo están diseñados con espacio suficiente y un toque elegante que los hace muy confortables.

Cuatro dúplex con personalidad propia

Saldo Suits está formado por cuatro dúplex, dos de ellos similares —los que aparecen en el vídeo— y otros dos con pequeñas variaciones, de manera que hay diferentes opciones según el gusto de cada comprador. Cada apartamento cuenta con dos dormitorios, un baño y un aseo, distribuidos de forma que se aprovecha todo el espacio, sin pasillos perdidos ni rincones incómodos.

Lo interesante de estos apartamentos es cómo logran mezclar comodidad y estilo. Un proyecto que demuestra que es posible encontrar apartamentos modernos, luminosos y con personalidad en una de las zonas más codiciadas de Sevilla.

El fundador de Housvest promete que en estos próximos días subirá un vídeo mostrando otro de los apartamentos completamente terminado. Y es que lo curioso de este proyecto es que demuestra que todavía hay espacio para hacer cosas diferentes en barrios tan consolidados como Los Remedios.

Eso sí, todavía no se han hecho públicos los precios, así que por ahora queda la incógnita de cuánto costará hacerse con uno de estos dúplex. Seguro que ese dato dará mucho que hablar cuando se conozca.