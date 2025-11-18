Joaquín Caraballo, experto inmobiliario: «Nunca debes preguntar esto si están los dueños delante»

Comprar una vivienda no es algo que se haga todos los días. Por eso, cuando por fin llega el momento de visitar casas, es normal que surjan dudas, preguntas y hasta nervios. Es por eso que hay ciertos detalles que pueden marcar la diferencia ... entre avanzar hacia un buen acuerdo… o cerrar la puerta sin darte cuenta. Y de eso habla Joaquín Caraballo, agente inmobiliario con más de 12 años de experiencia y creador de contenido en TikTok desde la cuenta @inmobiliariacaraballo.

Hace unos días publicó un vídeo en el que avisa a los potenciales compradores sobre una circunstancia que muchos pasan por alto. Según él, hay una pregunta que nunca debería hacerse durante una visita cuando los propietarios están presentes: «La pregunta que nunca debes hacer al visitar una casa es: «¿Y esto en cuánto se puede quedar?»».

No se refiere a la pregunta en sí, sino al momento y al lugar. El problema aparece cuando se hace delante de los dueños. Según él, esto puede generar un efecto inmediato de incomodidad en los vendedores.

@inmobiliariacaraballo NUNCA hagas esta pregunta al visitar una casa 🏠 ♬ sonido original - inmobiliariacaraballo

«Hay que tener mucho cuidado con hacer esa pregunta delante de un propietario porque puedes ofenderlo», comenta en el vídeo. Y es lógico. El dueño suele tener un vínculo emocional con su casa y, aunque el precio esté fijado de forma objetiva, escuchar en directo que alguien busca rebajar puede sentar mal o activar la típica postura defensiva.

Además, cuando la negociación arranca con tensión, es difícil reconducirla, ya que lo que podría haber sido una conversación natural entre comprador y agente, pasa a convertirse en un intercambio en el que nadie quiere ceder.

El tiempo en el mercado, un factor clave

En su vídeo, Caraballo recuerda otro punto importante: no todas las viviendas ofrecen el mismo margen de negociación. «Si la casa tiene muchas visitas, la rebaja va a ser casi inexistente», explica. En otras palabras, si el inmueble genera mucho interés desde el inicio, el vendedor no siente urgencia por ajustar el precio.

Por el contrario, cuando una vivienda lleva un tiempo en el mercado sin recibir ofertas atractivas, las posibilidades cambian. «Cuanto más tiempo lleva a la venta, tienes mayor probabilidad de obtener un descuento», añade.

Este detalle ayuda a poner los pies en la tierra. A veces el comprador intenta negociar por sistema, pero eso no siempre tiene sentido en función del momento en que se encuentra la propiedad.

Lo que sí deberías preguntar (y a quién)

Si preguntar delante del propietario es un error, ¿cómo obtener esa información clave para tomar una decisión? Caraballo también lo resuelve: «Pregunta a la agencia siempre cuál cree que es el precio justo de esa vivienda y cuál es el precio mínimo para comprarla».

Esa conversación (con el agente, no con el dueño) es donde realmente se consigue claridad. El agente conoce el historial del inmueble, el nivel de interés, las visitas, las ofertas previas y la disposición del vendedor. Y puede hablar con libertad sin herir susceptibilidades. Con esa información, el comprador puede hacerse una idea realista del margen de negociación y valorar si la vivienda encaja en su presupuesto.

Y es que, como en cualquier conversación importante, hay frases que conviene reservar para el momento adecuado. Por eso, según Caraballo, conviene evitar preguntar por el precio mínimo delante de los propietarios, ya que seguramente te coloca en una mejor posición como comprador.