Suscríbete a
ABC Premium

INMOBILIARIO

Así es la casa en venta de Sevilla más vista en Idealista que está en el Arenal

Se trata de un ático duplex de 185 metros cuadrados cuyo precio actual es de 800.000 euros

Joaquín Caraballo, experto inmobiliario: «Es mucho más barato pagar una hipoteca que pagar un alquiler»

Así son los nuevos pisos de lujo frente a la Basílica de la Macarena

Terraza de la vivienda
Terraza de la vivienda Idealista
A.R.

A.R.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si estás buscando casa en el centro de Sevilla, probablemente ya te hayas cruzado con este anuncio: un ático dúplex en venta en el Arenal, una de las mejores zonas y más céntricas de la ciudad. No es casualidad que se haya convertido en ... una de las viviendas más vistas de Idealista. Su ubicación, su diseño y sus vistas lo convierten en un sitio especial, de esos que llaman la atención nada más ver las fotos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app