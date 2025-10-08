Así es la casa en venta de Sevilla más vista en Idealista que está en el Arenal

Si estás buscando casa en el centro de Sevilla, probablemente ya te hayas cruzado con este anuncio: un ático dúplex en venta en el Arenal, una de las mejores zonas y más céntricas de la ciudad. No es casualidad que se haya convertido en ... una de las viviendas más vistas de Idealista. Su ubicación, su diseño y sus vistas lo convierten en un sitio especial, de esos que llaman la atención nada más ver las fotos.

Ubicado en la segunda planta de un edificio con ascensor, este ático tiene 185 metros cuadrados repartidos en dos plantas muy bien aprovechadas. Su precio actual es de 800.000 euros, una cifra que refleja tanto el valor de la zona como el nivel de la vivienda.

Un dúplex amplio, luminoso y muy bien cuidado

Nada más entrar, la sensación es de espacio y luz. La zona de estar y comedor es amplia y acogedora, con grandes ventanales que dejan pasar la claridad típica de Sevilla. Una zona de la casa pensada para disfrutar, ya sea para una comida con amigos o una tarde tranquila en casa.

La vivienda cuenta con dos dormitorios y tres baños (dos completos y un aseo para invitados). El dormitorio principal es tipo suite, con vestidor y baño privado con jacuzzi. El segundo dormitorio, por su parte, también tiene su propio baño, lo que aporta comodidad y privacidad.

En la planta superior destaca el ático, una de las zonas más atractivas de la casa y que en este momento se utiliza como zona de televisión y estudio, perfecto para trabajar desde casa o ver alguna serie o película cómodamente. Además, existe la opción de convertirlo en una tercera habitación si se necesita más espacio.

Estancias de la vivienda Idealista

Sin embargo, uno de los mayores atractivos de este ático son sus dos terrazas privadas. Desde una de ellas se puede disfrutar de vistas directas a la Giralda, algo que no tiene precio para quienes aman Sevilla. La otra terraza, más íntima, es ideal para desayunar al sol o cenar al aire libre cuando llega el buen tiempo, que en Sevilla es casi todo el año.

Y es que el edificio se construyó en el año 2000, por lo que la vivienda está en muy buen estado. Tiene aire acondicionado, calefacción individual por gas natural y armarios empotrados en los dormitorios. En cuanto a eficiencia energética, el consumo es de 84,01 kWh/m² al año, una cifra bastante ajustada para una vivienda de estas características.

Terrazas de la casa Idealista

Además, el barrio del Arenal es una de esas zonas de Sevilla que lo tienen todo. Está al lado del río, a pocos minutos de la Catedral, la Giralda y la Plaza de Toros de la Maestranza. Es un barrio lleno de vida, con bares, restaurantes y mucho ambiente.

Vivir aquí significa poder ir andando a casi cualquier parte del centro, con todo lo que ello implica pero, al mismo tiempo, tener la tranquilidad de un entorno residencial. No es de extrañar que sea una de las zonas más demandadas para vivir o invertir en Sevilla.

Y es que este ático dúplex cuenta con muchas de las características que la mayoría de la gente busca en un piso: buena ubicación, luz natural, espacios amplios y unas vistas impresionantes. Es una vivienda moderna, cómoda y con mucho encanto, perfecta tanto como residencia habitual como para quienes buscan una inversión segura en pleno centro de Sevilla.

No hace falta imaginar mucho para entender por qué este ático se ha convertido en la casa más vista en Idealistaen Sevilla.