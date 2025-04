«Hay que acercar las primas de salud a los costes reales para garantizar la calidad asistencial»

«Incrementar los honorarios médicos al nivel que piden haría insostenible el modelo asegurador»

Los médicos que trabajan con compañías de seguro han pedido una actualización de sus tarifas. Al respecto, Jaime Ortiz, director comercial de Asisa, dice «no es cierto que las tarifas no se actualicen desde hace décadas. Las aseguradoras revisamos periódicamente nuestras tarifas y las actualizamos dependiendo de diversos factores (especialidad, frecuentación, complejidad, etc.). La realidad es que las tarifas están ajustadas al actual modelo asegurador de salud, que combina primas reducidas con coberturas muy amplias. No hay que olvidar que prácticamente el 80% de las primas que ingresan las compañías aseguradoras de asistencia sanitaria se dedica al pago de prestaciones asistenciales. Incrementar los honorarios médicos al nivel que solicitan algunas organizaciones es insostenible con el actual modelo asegurador e implicaría un incremento de las primas que expulsaría a muchos asegurados. Evidentemente, entre otras consecuencias, una reducción en el número de asegurados provocaría una disminución de la actividad que desarrollan los médicos».