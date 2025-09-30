La industria del metal genera el 12% del empleo en la provincia de Sevilla

La industria del metal mueve ya un volumen de negocio de 7.400 millones de euros al año en Andalucía y da empleo a 88.000 trabajadores en la región. Los datos se extraen del 'Estudio sectorial sobre la industrial del metal de Sevilla ... y su provincia 2024-2025' que han elaborado la patronal de empresas del metal Fedeme y la Diputación.

El mayor peso se concentra en la capital sevillana y su área metropolitana, donde este sector genera el 11,8% del empleo y aporta el 34,6% del valor añadido. Uno de sus principales exponentes es el polo aeronáutico, con dos factorías de la tractora Airbus y un conglomerado de empresas auxiliares reunidas en el parque empresarial Aerópolis, situado en terrenos de La Rinconada. La reciente instalación de la suiza Pilatus, especializada en la construcción de jets privados y aviones militares, también destaca Carmona como emplazamiento preferente. La capital también es un claro exponente con empresas como Renault en el sector de la automoción o Tecade, Megusa y Gestamp en la fabricación de grandes estructuras metálicas.

Según este trabajo, que se ha presentado este martes en Las Setas, el sector exporta a más de 90 países con Europa como principal destino -el 53,7% de los productos se venden dentro de la UE-, seguido de América (21,8%) y África (13,3%), lo que refleja una estrategia internacional sólida y diversificada. Según destaca, «las empresas muestran un fuerte compromiso con la innovación, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y la fabricación aditiva».

El estudio destaca la existencia de un ecosistema empresarial consolidado compuesto principalmente por pymes y microempresas que se benefician de una ubicación estratégica, conectividad y acceso a mercados clave como el de defensa y seguridad. De hecho Fedeme promueve la creación de un hub con representación de las grandes industrias como Airbus, Navantia y Santa Bárbara Sistemas.

Un referente de futuro

El presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno, ha señalado que «este estudio representa un hito para el sector 'y para el desarrollo económico de nuestro territorio. Por primera vez, contamos con una herramienta que nos permite conocer en profundidad la estructura, fortalezas y desafíos de la industria del metal en nuestro entorno'.

Desde Confemetal, su presidente ha querido destacar el papel de Sevilla en el contexto nacional. Así, José Miguel Guerrero ha indicado que «la industria del metal sevillana no solo es referente en Andalucía, sino que ocupa posiciones destacadas a nivel nacional, especialmente en sectores como la aeronáutica y la ingeniería mecánica».

Por su lado, el presidente de la Diputación provincial y alcalde de La Rinconada, Francisco Javier Fernández, ha considerado que «hay que seguir aprovechando la oportunidad de contar con el potente sector aeroespacial que tenemos, pero también abundar en sectores de defensa, aviación comercial o ferrocarril dentro del metal». Y en relación con eso, «este estudio es una herramienta de trabajo que nos tiene que servir para tomar con confianza las decisiones que tengamos que tomar de cara al futuro».