La industria del metal genera el 12% del empleo en la provincia de Sevilla

El sector genera un volumen de negocio de 7.400 millones al año en Andalucía

Los empresarios del metal de Sevilla proyectan un hub de defensa ante los nuevos retos del sector

Dos técnicos de Ryanair en el taller de componentes de aviones del hangar de Sevilla
Dos técnicos de Ryanair en el taller de componentes de aviones del hangar de Sevilla maría guerra
Elena Martos

La industria del metal mueve ya un volumen de negocio de 7.400 millones de euros al año en Andalucía y da empleo a 88.000 trabajadores en la región. Los datos se extraen del 'Estudio sectorial sobre la industrial del metal de Sevilla ... y su provincia 2024-2025' que han elaborado la patronal de empresas del metal Fedeme y la Diputación.

