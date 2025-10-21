Hotusa inicia los primeros despidos en el hotel Al Andalus tras el cambio de mandos

Suscríbete a
Un evento organizado en el hotel Al Andalus Palace de Sevilla
Elena Martos

La cadena Eurostars, propiedad del grupo Hotusa, ha confirmado los primeros despidos en el hotel Al Andalus Palace de Sevilla, que adquirió a mediados de septiembre dentro de un paquete junto a otros ocho activos. El nuevo propietario, que ha asumido la gestión del ... alojamiento más grande de Sevilla, ha prescindido de todos los cargos directivos y mandos intermedios. La situación se ha repetido en el resto de los hoteles que cambiaron de manos durante la operación.

