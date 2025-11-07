El hotel del centro comercial Zona Este tendrá una torre de nueve plantas

La falta de rentabilidad del centro comercial Zona Este ha provocado que los propietarios de la parcela avancen en la búsqueda de nuevos horizontes empresariales que cambien el rumbo del negocio. Gestión de Inmuebles y Solares, la sociedad de gestión patrimonial de ACP ... Level –titular de estos terrenos– ha puesto sobre la mesa el proyecto para la transformación de este edificio en un nuevo complejo hotelero de más de 200 habitaciones, que está llamado a beneficiarse de los potenciales clientes que acuden a los eventos y actividades que se celebran en el cercano Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Una propuesta, adelantada hace unos días por ABC de Sevilla, en la que ya se trabaja y cuyo Estudio de Detalle fue aprobado de forma inicial por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la pasada semana.

El documento de ordenación urbanística define los nuevos usos de los que dispondrán estos terrenos, que cuentan con una superficie total de 10.386 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 15.579. El proyecto se sustenta en la construcción de un hotel de entre tres y cuatro estrellas para el que se busca ahora un operador que lo gestione, con varias cadenas que ya han mostrado su interés y entre las que se encuentra Hilton. El proyecto parte del respeto a la edificación donde actualmente se alojan los locales comerciales y el cine, así como a las dos plantas de aparcamientos bajo rasante. A partir de ahí, los promotores han registrado una propuesta en la Gerencia por la que se prevé alzar tres torres en las que se ubicarán las habitaciones y el resto de servicios del establecimiento hotelero. Dos de ellas, según indica el propio expediente, tendrán una altura de seis plantas, mientras que la tercera, que será la más representativa de todas, se elevará hasta un máximo de nueve plantas.

El Estudio de Detalle, que mantiene el uso terciario del suelo, justifica esta configuración en su encaje con el paisaje del entorno, con «una edificación terciaria abierta conformada por Fibes y otros residenciales en la zona de entrada a Sevilla de cuatro, cinco e incluso doce plantas». La propuesta de ordenación prevé mantener parcialmente la edificación existente en la planta baja y conservar sus locales comerciales hasta alcanzar una ocupación máxima del 60% del suelo, estableciendo a partir de ahí las nuevas edificaciones en altura sobre dicho basamento. De igual modo, y para no interferir en el Palacio de Exposiciones y Congresos, el proyecto prevé que se retranqueen las alturas con respecto a la avenida Alcalde Luis Uruñuela, facilitando su alineación hacia la calle Tigris, que es el lugar donde se sitúa el gran espacio libre sin edificaciones cercanas, muy próximo a las vías del tren de Cercanías que circula por la zona.

El cierre de los cines

El centro comercial Zona Este lleva prácticamente una década en números rojos y no ha sido posible reflotar su rentabilidad a pesar de los constantes intentos de sus propietarios. Buena parte de sus locales se encuentran a día de hoy vacíos y el cine es el único negocio que funciona. Pero para dar curso a la construcción del hotel, la primera medida pasa por el desalojo completo de estas instalaciones. Por ello, este próximo jueves 13 de noviembre será el último día en el que se proyectarán películas en sus salas. Ayer se comunicó que se había alcanzado un acuerdo para el ERE que se va a aplicar a sus 18 trabajadores, de los que 16 se han asegurado cobrar una indemnización de 25 días por año trabajado, gracias entre otras cosas a la incorporación de un incremento salarial medio del 40 por ciento.