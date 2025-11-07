Suscríbete a
El hotel del centro comercial Zona Este tendrá una torre de nueve plantas

El Ayuntamiento aprueba inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela para adecuar un complejo de entre tres y cuatro estrellas y 200 habitaciones

El centro comercial Zona Este cambia de rumbo y se convertirá en un hotel de 200 habitaciones

Recreación del nuevo hotel que se construirá en las actuales instalaciones del centro comercial Zona Este
Recreación del nuevo hotel que se construirá en las actuales instalaciones del centro comercial Zona Este ABC
Mario Daza

La falta de rentabilidad del centro comercial Zona Este ha provocado que los propietarios de la parcela avancen en la búsqueda de nuevos horizontes empresariales que cambien el rumbo del negocio. Gestión de Inmuebles y Solares, la sociedad de gestión patrimonial de ACP ... Level –titular de estos terrenos– ha puesto sobre la mesa el proyecto para la transformación de este edificio en un nuevo complejo hotelero de más de 200 habitaciones, que está llamado a beneficiarse de los potenciales clientes que acuden a los eventos y actividades que se celebran en el cercano Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Una propuesta, adelantada hace unos días por ABC de Sevilla, en la que ya se trabaja y cuyo Estudio de Detalle fue aprobado de forma inicial por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la pasada semana.

