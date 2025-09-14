Suscríbete a
Hitachi, Indra, Konecta, las grandes empresas encuentran refugio en Bollullos de la Mitación

El municipio de apenas 10.000 habitantes alberga centros de producción desde hace más de una década de grandes multinacionales

Hitachi invertirá 80 millones en sus fábricas de transformadores de Córdoba y Bollullos

Centros de Bioplagen, Indra, Konecta e Hitachi situados en Bollullos de la Mitación
Centros de Bioplagen, Indra, Konecta e Hitachi situados en Bollullos de la Mitación
Elena Martos

En el parque industrial Pibo de Bollullos de la Mitación, donde todas las calles están rotuladas con nombres de pueblos del Aljarafe, se concentra un generoso número de empresas punteras que ocupan habitualmente titulares en la prensa económica. Se trata de centros productivos de ... multinacionales y grandes compañías que han encontrado en este municipio de sólo 10.000 habitantes la ubicación perfecta.

