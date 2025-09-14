Hitachi, Indra, Konecta, las grandes empresas encuentran refugio en Bollullos de la Mitación

En el parque industrial Pibo de Bollullos de la Mitación, donde todas las calles están rotuladas con nombres de pueblos del Aljarafe, se concentra un generoso número de empresas punteras que ocupan habitualmente titulares en la prensa económica. Se trata de centros productivos de ... multinacionales y grandes compañías que han encontrado en este municipio de sólo 10.000 habitantes la ubicación perfecta.

Desde hace más de dos décadas, firmas del ámbito industrial y tecnológico se vienen asentado en la localidad. Es el caso de la japonesa Hitachi Energy, que adquirió en 2023 una participación mayoritaria de EKS Energy (anteriormente conocida como Green Power) y concluyó la operación hace unas semanas haciéndose con la titularidad completa de la sociedad.

Si bien la presencia bajo la firma de la multinacional tecnológica es reciente, lleva desde 2002 instalada en el municipio donde posiblemente seguirá creciendo, pues la central de Hitachi anunció en junio una inversión de 80 millones para sus centros andaluces, entre ellos el de Bollullos, coincidiendo con el viaje oficial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Japón. Desde estas instalaciones ofrecen soluciones de electrónica, control y almacenamiento energético.

A poca distancia se encuentra Konecta, la firma fundada por José María Pacheco, que está dedicada a la externalización de procesos de negocio con presencia en 26 países y más de 120.000 empleados repartidos por todo el mundo. Los servicios que prestan desde la localidad son de call center para distintos clientes. De las numerosas instalaciones que la firma tiene en la provincia de Sevilla, ésta son las mayores.

Indra es otra de las multinacionales que tiene una planta productiva en Bollullos. Lo hace a través de su filial Minsait, que es uno de los brazos tecnológicos del grupo. Entre otros encargos, este centro tiene un contrato con la Consejería de Justicia y Administración Pública para digitalizar los registros civiles de la región. Otro de los servicios que realiza es de consultoría para la digitalización de los procesos tanto en el sector público como en el privado y de call center.

Quantica Renovables también está en este enclave. La firma andaluza fraguó hace dos años su fusión con el gigante surcoreano Hanwha, convirtiéndose en aquel momento en la cuarta instaladora de autoconsumo solar en España. La compañía, fundada en 2017 por Alfonso Garcés, ha desarrollado en esta etapa más de 9.000 instalaciones que suman 320 MW de potencia acumulada y en operación. Hay que destacar que Hanwha Group es uno de los mayores conglomerados industriales del mundo y «ha sido clave para acelerar la expansión de Quantica, ya que ha aportado solidez financiera y tecnológica.

En el sector de las renovables está Exxita, especializada en el reciclaje y reparación de dispositivos electrónicos y ahora se lanza al reciclaje de paneles solares. Dada la expansión de los complejos fotovoltaicos en la provincia, la firma que dirigen los hermanos Alejandro y José Ángel Costa, se va a orientar hacia esta actividad que será fundamental en unos años cuando los parques energéticos vayan agotando su vida útil.

La empresa está construyendo en Bollullos una de las mayores plantas de reciclaje de placas solares de España. En la misma podrán procesar alrededor de 200.000 paneles al año en una fase inicial y alcanzar las 600.000 cuando todo el proyecto entre en operación. La inversión ronda los tres millones de euros y supondrá todo un salto para esta compañía familiar que el año pasado facturó 22 millones de euros.

Bioplagen, especializada en el control de plagas agropecuarias, tiene también un ambicioso plan de crecimiento. Lleva veinte años instalada en la localidad y desde allí distribuye sus productos a 40 países del mundo. Ahora prepara el salto al segmento de las mascotas con la compra de una sociedad en el Caribe. En 2019 renovó sus instalaciones y el año pasado alcanzó una facturación cercana a los 16 millones de euros. Su previsión es elevarla hasta los 20 millones en este año.

La lista de empresas con proyección internacional continúa, pero ¿qué las ha llevado hasta aquí? La alcaldesa del municipio, Clara Monrobé Cárdenas, está convencida de que han sido dos factores que considera clave: «la apuesta de Bollullos por la industria con mucha disponibilidad de suelo en el parque empresarial Pibo y la nueva área de oportunidad que se está tramitando y las conexiones». En declaraciones a ABC comenta que «estamos a medio camino de dos grandes núcleos productivos que son Huelva y Sevilla, con salida directa a la A-49 y a la futura SE-40«.

Sin embargo, otros municipios del Aljarafe también tienen una situación parecida e incluso están más cerca de la capital hispalense y no han logrado captar tantas firmas punteras. La regidora destaca que «el Ayuntamiento ofrece todas las facilidades para poner en marcha nuevos proyectos y para hacer ampliaciones« y pone como ejemplo la fábrica de reciclaje de paneles solares de Éxxita, que es uno de los últimos que se está construyendo en la localidad.

«Nuestro objetivo es seguir siendo atractivos para este tipo de empresas porque generan un empleo de calidad y eso fija población y mejora el nivel de vida de los ciudadanos», indica. La intención a futuro es mantener esta tendencia y evitar cualquier posibilidad de deslocalización de las compañías que han apostado por Bollullos como emplazamiento industrial.