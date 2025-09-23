Suscríbete a
Antonio Hernández Calleja, presidente de Ebro Foods: «Si la UE no toma medidas arancelarias vamos a hundir el cultivo de arroz»

Alerta de que las importaciones masivas de Camboya y Myanmar amenazan la producción nacional

Ebro Foods plantea su expansión por África y Oriente Medio

Los productores de arroz afrontan una etapa agridulce. La mejora de la situación hídrica ha permitido afrontar una campaña con el 100% de las hectáreas cultivadas. Sin embargo, las importaciones masivas sin aranceles amenazan la rentabilidad de estas cosechas.

«Si el Gobierno de España ... y Bruselas no actúan rápido se va a generar una situación muy complicada», advierte Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods, un líder global en el mercado del arroz y la pasta, que tiene una de sus principales sedes en San Juan de Aznalfarache. «En Sevilla concentramos capacidades muy importantes en el área de producción, marketing, ingeniería y apoyo a filiales», remarca.

