«H2B2 está en una ronda de financiación para ampliar capital en 30 millones de euros»

En mayo de 2024, la empresa H2B2 Electrolysis Technologies, presidida entonces por Antonio Vázquez, anunció que abandonaba el proyecto de salida a bolsa en Estados Unidos. Vázquez dejó la compañía y Felipe Benjumea, cofundador de la compañía, volvió a asumir la ... presidencia ejecutiva. l economista Anselmo Andrade, CEO de H2B2 desde 2022, habla por primera vez desde que se abortó el plan de salida a bolsa, asegurando que la compañía está inmersa en una ronda de financiación de 30 millones de euros y que una vez completada no descarta intentar de nuevo su salto al Nasdaq.

La compañía H2B2, que tiene en Dos Hermanas (Sevilla) su fábrica de electolizadores para producir hidrógeno verde o renovable, cuenta con una plantilla de 80 personas, en su mayoría ingenieros. Actualmente está articipada principalmente por los socios fundadores de la compañía, entre ellos la familia Benjumea y el ingeniero Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y director tecnológico de H2B2; , además de inversores de perfil industrial, como la familia vasca Delclaux Lezama-Leguizamó, a través de Tekpolio, y el empresario Fernando Franco, así como trabajadores de la empresa.

H2B2 tiene una matriz estadounidense (presidida también por Felipe Benjumea y cuyo CEO es Anselmo Andrade), que no se llegó a fusionar con la Spac (empresa que sale a cotizar a bolsa con el único objetivo de captar dinero) con la que acordó la salida al Nasdaq, y que es propietaria del 100% de la filial española, que hace todo el desarrollo tecnológico y fabricación de electrolizadores.

-H2B2, cuya matriz está en Estados Unidos, nació en 2016 para fabricar electrolizadores . ¿Hasta dónde abarca ahora en la cadena de valor del hidrógeno?

-Cubrimos toda la cadena de valor: desarrollo tecnológico, fabricación de equipos (electrolizadores), construcción de plantas de hidrógeno y la operación y mantenimiento. Tenemos la venta de electrolizadores y plantas de producción de hidrógeno para terceros llave en mano, con perfil de 'epecista'; servicios de operación y mantenimiento al cliente; somos promotores de plantas para un cliente que nos compra el hidrógeno a largo plazo, aunque traemos a otros inversores y financiadores para ese proyecto, con lo cual no va contra nuestro balance. La planta de EE.UU. es un producto integrado, ya que hemos hecho el desarrollo desde cero, buscando los terrenos en California, logrado un 'ppa' (acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor)para biogás que usamos para producir hidrógeno y tenemos cliente para venderle.

-Thyssenkrupp Nucera o Siemens Energy también hacen electrolizadores. ¿Qué hace diferente a H2B2?

-Existen diferentes tecnologías de electrolisis. Hay dos tecnologías comerciales (alcalina y polimérica) y dos en fase de I+D (aniónica y la de oxido sólido). La alcalina es la que lleva más años y tiene unos costes difíciles de alcanzar, aunque tienen que darse unas condiciones óptimas, de forma que se enchufa la planta de electrolisis para estar funcionando en continuo porque está conectada a la red eléctrica y sin problemas de espacio. Sin embargo, la tecnología polimérica permite producir hidrógeno renovable estando conectado a una planta fotovoltaica o eólica.

Por otra parte, no todo es la inversión inicial, sino también el ciclo de vida del producto. La alcalina genera potasa, que es una sustancia tóxica que tienes que gestionar como residuo peligroso. Un polimérico no tiene apenas mantenimiento. H2B2 usa la tecnología polimérica en fase comercial y ahora está trabajando en fase de desarrollo en tecnología aniónica y de óxido sólido, que buscan mejorar eficiencia o costes. El Gobierno nos dio una ayuda de 25 millones para el desarrollo de estas dos tecnologías.

-La compañía tiene la fábrica de electrolizadores en Dos Hermanas (Sevilla) pero H2B2 ha anunciado un nuevo proyecto en el puerto de Sevilla. ¿Será una segunda planta de H2B2?

-Hemos empezado los trámites administrativos para ampliar nuestra fábrica en el puerto de Sevilla. Estamos preparándonos para el crecimiento del mercado porque ahora tenemos una fábrica en Dos Hermanas y una reserva en una nave en construcción anexa. En función de la demanda del mercado nos moveremos de unas instalaciones a otras o duplicaremos espacio productivo.

Anselmo Andrade comenzó a trabajar en H2B2 en 2016 como director de Desarrollo de Negocio y en 2022 fue nombrado CEO raúl doblado

-Además, ha anunciado un proyecto con RPow para construir una planta pionera en producción de hidrógeno renovables y almacenamiento térmico de energía. ¿Dónde se llevará a cabo?

-Es un proyecto de I+D de desarrollo de tecnología y con ello estamos buscando mayor competitividad. La solución que vamos a estudiar es aprovechar más horas de renovables con un almacenamiento térmico en sales, la especialidad de RPow. El piloto que vamos a hacer se realizará en nuestras instalaciones de Dos Hermanas. Tenemos una subvención de 2,5 millones, que es el 70% del proyecto.

-Desde su creación en 2016, la compañía ha estado arrojando pérdidas cada año. ¿Cuándo prevé ser rentable?

-No damos información de proyecciones porque estamos viendo que se están retrasando proyectos contratados. Podemos decir que esperamos mejorar beneficio neto. Las ventas de 2022 fueron de 4 millones de euros y las de 2023 fue de casi 13 millones de euros, multiplicando por tres la facturación porque es un mercado que está creciendo aunque se ha retrasado porque no ha llegado la regulación.

-La salida al Nasdaq se decidió en enero de 2023 con la intención de conseguir 150 millones de euros, que después se redujeron a 30 millones de euros. Se ha especulado mucho sobre las razones del abandono de la salida al Nasdaq: tipos de interés, falta de confianza en proyectos de hidrógeno...

-A nivel macro fueron los tipos de interés. Por otra parte se pararon muchas operaciones de renovables. No salimos a Bolsa porque no era el momento, las condiciones eran malas y la realidad es que se cancelaron todas las salidas a Bolsa porque era muy costoso. Queremos seguir saliendo al Nasdaq y creemos que sería muy bueno para la compañía. De hecho, la empresa estaba y está preparada para salir a Bolsa, a nivel de controles internos, madurez... Cuando mejoren las condiciones, queremos volver a intentarlo porque lo vemos desde un punto de vista comercial y de acceso a la financiación. No es lo mismo una empresa cotizada que otra que no lo está porque el estar en bolsa te obliga a unos estándares de transparencia, lo que da seguridad a los clientes.

África Castro, directora de Estrategia de H2B« y Anselmo Andrade, junto a uno de los electrolizadores que fabrica la compañía en Dos Hermanas (Sevilla) raúl doblado

-Felipe Benjumea quería sacar H2B2 al Nasdaq con un valor de 750 millones de euros. ¿Cuál es el valor actual de la compañía?

-No lo podemos decir. Cuando intentemos de nuevo salir a bolsa contrataremos a un valorador independiente que marque el precio junto con los inversores que entren en la última ronda.

-Se ha escrito muchos sobre las salvedades del auditor sobre situación de proyecciones económicas de H2B2 y futuro de la misma.

-El auditor no habló de proyecciones, sino que se refirió a que la compañía tenía que hacer una ampliación en los próximos doce meses para cumplir el plan de negocio y estábamos de acuerdo con ello, tanto que lo estamos haciendo ahora.

-¿Cómo están buscando fondos?

-Estamos ahora en una ronda de financiación en EE..UU. y España, que donde están los inversores principales para este sector. Nuestra intención es ampliar capital en 30 millones de euros en varios tramos.

-¿Cuáles sus objetivos como CEO de la compañía?

-A corto plazo, unos de los objetivos de la empresa es continuar con el proyecto de producción de hidrógeno verde de Estados Unidos, ampliando de 3 a 9 MW su capacidad, para lo cual estamos cerrando la financiación para esa expansión en un mercado regulado. Esa planta está dando servicio para el mercado de movilidad en California. Allí queremos introducir 15 MW de fotovoltaica y construir una hidrogenera, para la que tenemos una subvención del 70% y todos los permisos. Además, queremos entrar fuerte en Reino Unido, Países Bajos y Alemania porque el mercado está despegando a raíz de su regulación, lo que permite pagar el diferencial entre el hidrógeno gris y el verde. Y seguimos investigando las dos nuevas tecnologías de hidrolisis más novedosas, que mejorarán eficiencia o reducirán costes, para lo cual hemos pasado ya del laboratorio y hemos pasado al piloto, construyendo equipos en escala kW.