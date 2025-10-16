Suscríbete a
El grupo Ximenez centraliza toda la producción en Puente Genil con una ampliación de sus instalaciones

La firma, especializada en la instalación y diseño de iluminación navideña, inició el año pasado una expansión por Latinoamérica

Ximenez Group refuerza su expansión internacional en Latinoamérica y EE.UU.

Interior de la planta de Ximenez en Puente Genil
Interior de la planta de Ximenez en Puente Genil

S. E.

El grupo Ximenez, que instala la iluminación navideña en la mayoría de las grandes ciudades españolas, centralizará su producción en Puente Genil con una ampliación de las instalaciones. Para ello, la compañía cordobesa ha adquirido 10.000 metros cuadrados de naves industriales en ... el polígono industrial San Pancracio que antes pertenecían a la empresa local Adean.

