El grupo Ximenez centraliza toda la producción en Puente Genil con una ampliación de sus instalaciones

El grupo Ximenez, que instala la iluminación navideña en la mayoría de las grandes ciudades españolas, centralizará su producción en Puente Genil con una ampliación de las instalaciones. Para ello, la compañía cordobesa ha adquirido 10.000 metros cuadrados de naves industriales en ... el polígono industrial San Pancracio que antes pertenecían a la empresa local Adean.

La operación se ha llevado a cabo a través de la filial Ilmex, que es la encargada de la fabricación de las decoraciones navideñas y su distribución internacional. Esta ampliación de la planta forma parte del plan estratégico del grupo que pasa por concentrar y centralizar los procesos productivos y logísticos en un mismo espacio, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Con esta adquisición, «Ximenez Group da un paso más en su apuesta por el crecimiento sostenible y la consolidación de su estructura industrial en Puente Genil, donde la compañía mantiene su sede central y principal centro de producción», señala el CEO de la firma, Mariano Ximénez. «La incorporación de estas nuevas instalaciones nos permitirá optimizar nuestros procesos, ganar en eficiencia y seguir creciendo de forma sostenible, siempre con la innovación y la calidad como pilares fundamentales de nuestro trabajo», sostiene.

Esta inversión reafirma el compromiso del grupo con el desarrollo económico y social de la comarca, contribuyendo a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido empresarial local. A la par, la compañía continúa con su expansión por Latinoamérica, un reto que inició el año pasado con proyectos en Querétaro, Durango y la apertura de nuevos mercados en Guatemala y Costa Rica.