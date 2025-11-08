Suscríbete a
ABC Premium

empresas

Safebrok traslada su sede social de Sevilla a Madrid y afronta cambios en su directiva

El grupo financiero y asegurador apostará por crecer con la figura de la franquiciado en 2026

La sevillana SafeBrok busca 150 agentes financieros de más de 50 años

Una oficina de las oficinas de Safebrok en una imagen de archivo
Una oficina de las oficinas de Safebrok en una imagen de archivo abc
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Safebrok ha trasladado su sede social desde Sevilla a Madrid y, en paralelo, ha registrado varios cambios relevantes en su cúpula directiva. Este grupo financiero y asegurador ha apostado por la figura del comité de dirección tras la marcha de quien hasta ... ahora era el CEO.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app