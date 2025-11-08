Safebrok traslada su sede social de Sevilla a Madrid y afronta cambios en su directiva

Safebrok ha trasladado su sede social desde Sevilla a Madrid y, en paralelo, ha registrado varios cambios relevantes en su cúpula directiva. Este grupo financiero y asegurador ha apostado por la figura del comité de dirección tras la marcha de quien hasta ... ahora era el CEO.

Esta firma de asesoramiento patrimonial siempre ha estado vinculada a la capital andaluza, donde tenía hasta hace unos días su sede en la avenida de República Argentina, aunque también disponía de una base en Nuevo Torneo. Las primeras instalaciones se han cerrado y el equipo se ha concentrado en las segundas. Este cambio de emplazamiento, unido a la incorporación nuevos profesionales, ha propiciado la 'mudanza social'.

Desde el grupo aseguran a ABC que se trata de una decisión «puramente administrativa» debido a una «reorganización interna» fruto de la unificación de sus dos oficinas de Sevilla, donde la plantilla permanece «activa y estable». Tras este movimiento, según explican estas fuentes, Safebrok debía cambiar el domicilio y optó por la oficina en Madrid, junto a la Castellana, pues «es donde más presencia del equipo directivo hay».

Hace unos años, desde el grupo reivindicaban que fuera de un gran centro financiero como Madrid o Londres, se podían llevar a cabo proyectos para el mercado mundial.

La marcha del director general

Esta empresa de intermediación financiera, que se enfoca en la protección y la planificación del patrimonio del cliente, ha afrontado varios movimientos relevantes en los últimos meses. Uno de ellos ha sido la marcha del que fuera su director general, Borja Prados.

Por el momento, no ha nombrado a un sucesor sino que ha optado por «unas medidas de control interno» que permitan dirigir la empresa de «una manera más horizontal, estable y sostenible». Otra salida significativa ha sido la de Álvaro de Castro, un perfil de la casa que presentaba una larga trayectoria en varias entidades (como TargoBank).

Por el contrario, la firma nombró hace unos meses a Mario Pereira como nuevo director de negocio en España. Antes de incorporarse a Safebrok, había desempeñado funciones directivas en Banco Santander. Igualmente, promocionó a director comercial a Julio Alguacil , quien previamente había ocupado varios cargos de responsabilidad en Nationale-Nederlanden durante más de 25 años.

El grupo apostará por crecer con franquicias

Como novedad, Safebrok apostará por hacer crecer la red de colaboradores y potenciará en 2026 la figura del franquiciado. La firma cuenta con más de 30 centros repartidos por España y Portugal y una red comercial formada por 200 agentes.

El grupo había anunciado su intención de saltar a la bolsa de valores tecnológicos Nasdaq en 2025. Sin embargo, el debut no se ha producido por el momento. Los fundadores de la firma son el emprendedor onubense Daniel Suero (inició su carrera en el banco Mediolanum y actualmente ostenta la presidencia del grupo) y su socio británico Mark Hurr, quien acabó desvinculándose del proyecto en 2023.

Su funcionamiento se centra en ofrecer soluciones integrales en seguros, ahorro e inversión, adaptadas a cada etapa de la vida financiera del cliente. La propuesta del grupo combina atención presencial con herramientas digitales, buscando aplicar una planificación 360 a través de un modelo inteligente (MAFi), que emplea inteligencia artificial para diseñar estrategias personalizadas.