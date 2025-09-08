El grupo Afianza compra el despacho granadino Vicente Tovar Abogados

El grupo empresarial Afianza, especializado en la prestación de servicios legales a empresas, ha adquirido el despacho granadino Vicente Tovar Abogados, que tiene más de dos décadas de trayectoria. Con esta operación, la compañía gana posiciones en Andalucía y se refuerza para convertirse en ... una referencia en el sector legal, como indica en un comunicado.

El bufete andaluz está dirigido por Vicente Tovar, magistrado en excedencia en varios juzgados de la región y ha sido reconocido por su asesoramiento a todo tipo de empresas y particulares. Su habilidad en la gestión de litigios complejos y el conocimiento del entorno empresarial andaluz refuerzan su prestigio regional. Según indica Afianza en un comunicado «esta adquisición nos enriquece con experiencia y especialización, destacando en el ámbito del derecho procesal y compliance (buenas prácticas y cumplimiento normativo)».

El equipo está formado por profesionales con alta especialización en derecho penal, compliance, civil, administrativo, laboral, mercantil, fiscal y tributario, concursal y reestructuración empresarial, familiar e internacional. «Su enfoque global y estratégico les distingue por diseñar soluciones claras y efectivas«, señala la compañía matriz.

Esta incorporación forma parte del plan estratégico de expansión de Afianza. En 2024, la firma ha duplicado su facturación a 50 millones de euros y tiene planes de superar los 70 millones en 2025. El grupo prevé aumentar su equipo a más de 1.000 profesionales y abrir nuevas oficinas en Bilbao, Vitoria, Granada, Valencia, Málaga y Albacete, sumándose a las de Madrid, Ibiza y Oviedo.

«Unirnos a Afianza es un hito para nuestro despacho, ya que amplía nuestras capacidades y especialización, permitiendo ofrecer a nuestros clientes un portfolio de servicios mayor. Estamos entusiasmados por mejorar nuestra oferta y reforzar nuestro enfoque global y personalizado en Granada y Andalucía», señala Vicente Tovar, socio director del despacho.

Por su parte, Daniel Lara, director de Afianza Legal, considera que «con estas adquisiciones reafirman nuestro compromiso con un modelo de crecimiento estratégico, centrado en crear alianzas con firmas que compartan nuestra visión. Estoy encantado de poder reforzar el equipo y el talento del área legal con la incorporación del despacho de Vicente».