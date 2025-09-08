Suscríbete a
El grupo Afianza compra el despacho granadino Vicente Tovar Abogados

La compañía anuncia también aperturas en Málaga para reforzar su posicionamiento en Andalucía

Martínez-Echevarría y Montero Aramburu Gómez-Villares & Atencia copan el ranking andaluz de bufetes 2024

Vicente Tovar y Daniel Lara tras la firma del acuerdo
Vicente Tovar y Daniel Lara tras la firma del acuerdo abc

S. E.

El grupo empresarial Afianza, especializado en la prestación de servicios legales a empresas, ha adquirido el despacho granadino Vicente Tovar Abogados, que tiene más de dos décadas de trayectoria. Con esta operación, la compañía gana posiciones en Andalucía y se refuerza para convertirse en ... una referencia en el sector legal, como indica en un comunicado.

