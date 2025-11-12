Suscríbete a
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

Grupo ABU lanza una nueva promoción en el Porvenir con un residencial de ocho plantas

La promotora generará un volumen de negocio de 10 millones de euros en el complejo ubicado en el número 11 de la calle Genaro Parladé

Jesús Vera, presidente y fundador de Grupo ABU: «Nos llamaron locos en 2010 cuando pusimos la primera grúa»

Localización de la nueva promoción en el Porvenir
S. L.

El sevillano barrio del Porvenir contará con un nuevo proyecto inmobiliario lanzado por Grupo ABU, promotora dedicada al desarrollo de viviendas exclusivas. El complejo estará ubicado en la calle Genaro Parladé, número 11, en una de las zonas más demandadas y con los ... precios más altos de la capital hispalense.

