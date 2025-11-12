Grupo ABU lanza una nueva promoción en el Porvenir con un residencial de ocho plantas

El sevillano barrio del Porvenir contará con un nuevo proyecto inmobiliario lanzado por Grupo ABU, promotora dedicada al desarrollo de viviendas exclusivas. El complejo estará ubicado en la calle Genaro Parladé, número 11, en una de las zonas más demandadas y con los ... precios más altos de la capital hispalense.

En este nuevo desarrollo residencial, que combina arquitectura vanguardista, diseño elegante y materiales de primera calidad, ABU generará un volumen de negocio de más de 10 millones de euros, creando un conjunto residencial «único, pensado para quienes buscan confort, un hogar hecho a medida y una ubicación inmejorable», en palabras de la promotora.

Situado a pocos pasos del Parque de María Luisa, la Plaza de España y el centro histórico de Sevilla, el Porvenir se consolida como uno de los barrios más deseados para vivir por su equilibrio entre tranquilidad, tradición y oferta de servicios. En sus calles conviven zonas verdes y parques con zonas arboladas y elegantes edificaciones residenciales, creando un entorno privilegiado que invita al paseo y al disfrute cotidiano.

«Con este proyecto queremos rendir homenaje al carácter residencial y distinguido del Porvenir, aportando un concepto de vivienda contemporánea que respeta el entorno y ofrece el máximo nivel de confort», afirma Jesús Vera, socio fundador y presidente de ABU.

Un complejo de ocho plantas

El complejo contará con un edificio que en total tendrá ocho plantas y albergará viviendas desde la planta baja. De hecho, tal y como avanzan los responsables del diseño del residencial, presentará una estructura escalonada, ocupando más metros cuadrados las viviendas de la baja y la primera planta, y reduciéndose conforme se sube de piso. De este modo, el resultado será un edificio esbelto y elegante, que parece erguirse para disfrutar de la vistas.

Esta estructura retranqueada dará dinamismo visualmente al complejo y, además, gracias a ella, las viviendas de la planta baja y del primer piso gozarán de terrazas con amplias dimensiones en las que incluso cabría la posibilidad de incluir una piscina privada. Por otro lado, el proyecto en el que trabaja actualmente Grupo ABU también plantea áticos con vistas privilegiadas del entorno debido a la gran altura a la que estarán ubicados.

En la línea de las promociones de la compañía, todas las viviendas han sido diseñadas con terrazas para aprovechar el aire libre los meses de buen tiempo, también para maximizar la luz natural y la eficiencia energética, integrando tecnología domótica y acabados de alta gama. Los propietarios disfrutarán de dos plantas de sótano para garaje con la posibilidad de adquirir hasta dos plazas de aparcamiento por vivienda y un trastero.

Con este nuevo lanzamiento, ABU refuerza su compromiso con la creación de espacios residenciales en enclaves privilegiados de Sevilla que combinan arquitectura de vanguardia, innovación y calidad de vida, reafirmando su posición como referente en el sector inmobiliario andaluz.

El Porvenir, en auge

Desde Grupo ABU, destacan que vivir en el Porvenir es adentrarse en un barrio que combina paz residencial con vitalidad urbana y con una clara orientación hacia la calidad de vida. El barrio mantiene un ambiente relajado, alejado del bullicio turístico, donde predominan los paseos tranquilos y familiares, y los comercios de siempre. Es una de las zonas más anheladas de la capital hispalense, pero actualmente funciona como oasis centenario que respira calma.

Asimismo, la calle Felipe II —una de sus arterias principales— representa el carácter del barrio: residencial con mucha vida durante el día gracias a los con comercios especializados, bares y restaurantes. Los comercios del barrio—tiendas de ropa, decoración, comercios de cercanía y quioscos— siguen presentes y forman parte del tejido cotidiano económico y social. La oferta gastronómica se ha abierto a propuestas actuales, sin perder el sello local, que conviven con la oferta de restauración tradicional.

Esta combinación, junto con una ubicación con muy buena conexión al Centro de Sevilla, hace del Porvenir una opción muy atractiva tanto para quienes buscan estabilidad familiar como para quienes valoran vivir en un entorno que reúne servicios, tranquilidad y un ambiente de barrio cuidado.