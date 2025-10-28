Javier González de Lara, presidente de la CEA: «Vivimos en los tiempos del tú decides y yo pago»

El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, abre hoy las puertas de la CEA para celebrar por cuarto año el Día de la Empresa, una fecha aprobada por unanimidad por el Parlamento Andaluz, que por primera vez se ha incluido entre las ... efemérides que tienen contenido docente en las aulas de la región. Los alumnos de la mayoría de los centros conocerán hoy algo mejor la figura de los empresarios, lo que aportan a su tierra y desterrarán prejuicios.

González de Lara conmemora esta fecha con una sensación agridulce por las nuevas regulaciones planteadas por el Gobierno central «sin diálogo que sólo contribuyen a la confrontación». Una serie de «andanadas», como las describe, para no hablar de los problemas que realmente afectan al tejido productivo: la carencia de infraestructuras, las trabas administrativas, la inestabilidad internacional o la falta de espíritu emprendedor de los jóvenes.

-¿Qué supone para los empresarios andaluces tener ya un día reservado en el calendario?

-Estamos muy satisfechos porque es una efemérides que se está consolidando. Desde su aprobación hace cuatro años se ha convertido en una jornada para celebrar algo tan importante como es el esfuerzo, el valor, el tesón de tantos hombres y mujeres que en Andalucía sacan adelante sus negocios, sus empresas, autónomos, micropymes, pymes, grandes compañías,... Y, efectivamente, son ya cuatro años desde que el Parlamento de Andalucía, en la anterior legislatura, lo apoyara por unanimidad de todos los grupos, que hay que recordarlo en estos tiempos de polarización que estamos viviendo. También era otro contexto, lógicamente, pero nos da un mayor empuje para seguir reivindicando y poniendo sobre la mesa la relevancia de la empresa.

-Coincide con la festividad de San Judas Tadeo, patrón de los imposibles y las causas perdidas.

-Una casualidad todo. Normalmente ese día digo que es el patón de las causas difíciles, no imposibles, porque creo que marca un paralelismo con lo que es la simbología del mundo de la empresa, que es esfuerzo, tenacidad, creer en las cosas, caerse, sobreponerse, conseguir éxito, también fracaso. Hay un paralelismo, especialmente, en estos tiempos de incertidumbre. Un elemento que marca hoy en día el signo de los tiempos es la incertidumbre en un escenario internacional donde no solo la situación es muy compleja por los aranceles, las guerras y otros conflictos, sino porque el orden mundial está virando en un desorden global y en ese contexto la empresa necesita un marco de estabilidad. Luego, en el ámbito nacional tampoco nos quedamos exentos de incertidumbres. Por lo tanto, ser empresario hoy en día se convierte casi en un milagro. Pero bueno, forma parte también del ámbito de la empresa saber navegar en tormentas y capear los temporales; aunque no estaría mal que nos lo pusieran un poquito más fácil.

-Estos días también les está tocando capear con los temporales de las nuevas regulaciones del gobierno. Se está hablando de subida de cuota de autónomos, de la reforma del despido, de nuevos permisos sin que haya acuerdo. ¿Dónde está quedando el diálogo social?

-Nos preocupa muchísimo que el diálogo social se esté orillando y de alguna manera se está desnaturalizando cuando ha sido una herramienta potentísima en los últimos 45 años. Está reconocido por la Constitución y gracias a la negociación colectiva, al diálogo social, se ha logrado que nuestro país avance, que haya una democratización de las relaciones laborales, donde empresarios y centrales sindicales mayoritarias nos entendemos de la mejor manera posible y donde podemos decir con orgullo, en el caso de Andalucía, que no somos una comunidad con gran conflictividad social. Pero parece que hay demasiados intereses, sobre todo a nivel nacional, de aparcar el diálogo social y dejarlo como una herramienta inservible. Vivimos unos tiempos de yo decido y para tú pagas. Cada lunes cruzo los dedos ante la nueva ocurrencia que nos pondrán delante. Por hacer una síntesis: hemos tenido la tramitación de las 37 horas y media, la tramitación urgente del registro horario, la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días, el permiso para cuidados paliativos, la hipotética actualización semestral del salario mínimo interprofesional y ahora la pretendida modificación del Estatuto de los Trabajadores para anular el despido improcedente o el fallido intento de incremento de cuotas de los autónomos. Esto es una andanada permanente. Hay una sensación de hostigamiento en el mundo empresarial que nos preocupa mucho.

-¿Cree que toda esta confrontación que escenifica el Gobierno central tiene algo de marketing político por el momento de inestabilidad que vive?

-Por supuesto que lo tiene. Yo creo que es un afán de salir de la irrelevancia. Y digo irrelevancia porque para determinados políticos, el no salir en los medios, no estar en las redes, les convierte en irrelevantes, cosa que en mi opinión es absurda. Pienso que el mejor político es el que sabe gestionar, tiene buenos equipos, sabe hacer las cosas con discreción, se sienta en la mesa, tiende la mano, de alguna forma suscribe acuerdos, pero no el que va buscando una ocurrencia tras otra. Creo que es tiempo de alzar la mirada, tener vista larga y, sobre todo, altura de miras.

«Hay una sensación de hostigamiento al mundo empresarial que nos preocupa»

-Por suerte, la empresa andaluza goza ahora de una buena fama fuera de nuestras frontera. Parece que se ha puesto de moda el 'made in Andalucía'.

-Andalucía goza de un buen momento. Dentro de esa incertidumbre que comentaba antes vivimos un momento magnífico. Somos ya la tercera comunidad autónoma en exportaciones, solo por detrás de Cataluña y de Madrid, y casi a la par que Madrid con más de 40.200 millones de euros en mercancías. Hay más de 7.000 empresas andaluzas que ya exportan de manera regular. Aunque en realidad son muchas más, estamos cerca de las 18.000 empresas que exportan en casi todos los continentes. Eso dice muchísimo de las barreras que se están rompiendo. Hay que ayudar a la empresa a que venza sus dificultades y sus posibles reticencias como ha sido décadas atrás.

-¿Y cómo vamos de emprendimiento?

-Lo mejor es que hablen los datos. En esta misma fecha, en estos mismos días del año pasado, Andalucía tenía 550.600 autónomos y hoy tiene 590.700. Es decir, 40.100 autónomos más en solo un año. Son 110 diarios cuando hay una tendencia a la baja en el resto del país. Pero no es el único indicador. También en esta misma fecha del año pasado el número de ocupados en Andalucía estaba en 3.503.000. Hoy tenemos 3.612.000, es decir, 109.000 empleos más. Eso es una barbaridad, es una cifra elevada donde se establece lo que es el compromiso de la empresa con la tierra. Detrás de esos números hay mucho tesón, mucho esfuerzo. Andalucía, a pesar de tantos retos y de tantas dificultades, sigue avanzando.

-Y hablando de retos, tenemos ante nosotros la nueva planificación energética del Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Le han echado un vistazo al borrador del Gobierno? ¿Qué opinión tienen de las inversiones?

-Nosotros, de alguna forma, fuimos de los primeros que hemos estado reivindicando un tema tan importante como es la carencia de infraestructura en general. De las viarias, las hidráulicas, las ferroviarias y de las eléctricas. Andalucía es ya la segunda comunidad autónoma en producción de energía renovable. No podemos encontrarnos con un cuello de botella donde no podamos evacuar el volumen global de energía que producimos. Es decir, tenemos un 93% de nuestra red eléctrica saturada y peligran muchísimos proyectos estratégicos e inversiones millonarias. En la CEA hemos estudiado toda la documentación y no queremos que se olviden de ciertas zonas que no están recogidas como el norte de la provincia de Córdoba, en especial el Valle de los Pedroches, Granada, Almería o Málaga, que es un motor económico, dinámico y que tiene un crecimiento exponencial muy por encima de la media de nuestra comunidad, sin embargo, tiene casi el 100% de su red eléctrica saturada. Eso es inasumible porque estamos perdiendo oportunidades.

-¿Qué supone a futuro perder el tren de la nueva planificación energética?

-Pues que los proyectos estratégicos que se están desarrollando en Andalucía se vayan a otros territorios. Por ejemplo, la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta tiene en cartera unos 140 más o menos. No digo que vayan a tener mañana problemas ni dentro de un año, pero sí a medio y largo plazo. Si no resolvemos esas carencias nos podemos ver con una paradoja y es que estemos convirtiendo Andalucía en una tierra atractiva para la inversión nacional, internacional y de los propios andaluces y que luego no podamos suministrarle la demanda energética que nos piden. Este es un tema que nos preocupa y mucho porque no recuerdo que haya ocurrido una situación de cuello de botella de este calibre en Andalucía y ni en España.

«Andalucía no puede esperar más para reducir las diferencias con otras comunidades. Vamos tarde con todas las infraestructuras»

-¿Vamos tarde para la construcción de nuevas redes y de infraestructuras eléctricas?

-Vamos tarde para todas las infraestructuras. Para estas también, pero eso no puede ser una excusa. Quiero tener esperanza. Siempre tengo la ilusión de que las cosas, con voluntad, se pueden arreglar. Creo que es el momento de presionar y de reivindicar. Andalucía no puede permitirse esperar más para reducir las diferencias con otras comunidades. Hay muchas cosas por hacer que van incomprensiblemente lentas, por ejemplo, el tramo Algeciras-Bobadilla, que es común para ambos corredores y ¿cuánto tiempo se lleva ejecutando? ¿cuánto tiempo se lleva hablando de eso en el puerto de Algeciras, que es el primer puerto mercante de España y el cuarto de Europa?

-Otro de los asuntos que se ha puesto recientemente sobre la mesa es el del absentismo laboral. Se alzó la voz en el Congreso de la Empresa Familiar. ¿Es también un problema en Andalucía, que tiene una de las tasas más bajas de ausencias laborales?

-Aunque tenemos tasas bajas, es también un motivo de preocupación. De enorme preocupación diría. El absentismo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas y de los empresarios, casi al mismo nivel que retener o captar talento. Las ausencias en el trabajo le cuestan a las empresas cada año 33.000 millones de euros en España. Es una factura insoportable. España dobla la media europea, es un problema estructural y necesitamos que se hable de ello y, sobre todo, que se aborden soluciones. Aquí no queremos señalar a nadie, yo creo que lo sentimos como un problema global, pero ¿por qué no se aborda en ese diálogo social? ¿por qué en vez de tener ocurrencias cada lunes no se sientan a hablar de los verdaderos problemas de las empresas? Sentémonos con las centrales sindicales, con el Gobierno, analicemos con objetividad lo que está ocurriendo. Cada día hay un millón y medio de trabajadores que no va a su puesto de trabajo y de ese millón y medio, 325.000 ni siquiera presenta un parte de baja. Estamos hablando de un país que tiene ya, afortunadamente, 22 millones de ocupados, pero hay un millón y medio que diariamente no se presentan a su puesto de trabajo. Algo está pasando.

-Para concluir ¿depara alguna novedad este Día de la Empresa?

- Queremos reconocer a determinadas personas y entidades que han sido para nosotros muy importantes. Por ejemplo, le queremos hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por representar valores que están integrados con la empresa andaluza, todo lo que es el espíritu de sacrificio, la ejemplaridad, el sentido del deber. También queremos reconocer a la Fundación CEOE que cumple 40 años de compromiso con la sociedad, haciendo un papel importante por la imagen de la empresa española. Y a su presidenta, Fátima Báñez, que es andaluza. Reconoceremos la labor de Andalucía Trade por el apoyo para abrir mercados internacionales y a personas destacadas al frente de consejos y comisiones de la CEA que han hecho un trabajo formidable. Además, este año, por primera vez, la Consejería de Educación ha incorporado entre las efemérides destacadas la nuestra para recordarle a los chavales, tanto en la Secundaria como en el Bachillerato, que el 28 de octubre es el Día de la Empresa. Lo cual le agradecemos muchísimo.