Suscríbete a
ABC Premium

Javier González de Lara, presidente de la CEA: «Vivimos en los tiempos del tú decides y yo pago»

La patronal andaluza reivindica este martes el papel fundamental del empresario en el Día de la Empresa en un momento de permanente cambio

Los empresarios andaluces rechazan la reforma del despido improcedente «a golpe de ocurrencia»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara raúl doblado
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, abre hoy las puertas de la CEA para celebrar por cuarto año el Día de la Empresa, una fecha aprobada por unanimidad por el Parlamento Andaluz, que por primera vez se ha incluido entre las ... efemérides que tienen contenido docente en las aulas de la región. Los alumnos de la mayoría de los centros conocerán hoy algo mejor la figura de los empresarios, lo que aportan a su tierra y desterrarán prejuicios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app