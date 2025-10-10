González Byass inicia un proceso de reestructuración con despidos y venta de activos no estratégicos

González Byass, compañía bodeguera familiar con marcas como Tío Pepe, ha anunciado un plan de reestructuración con despidos, venta de activos no estratégicos y optimización en su portfolio de productos.

En concreto, la reestructuración se llevará a cabo en dos de sus ... sociedades en España: González Byass Servicios Corporativos y González Byass Distribución.

El citado plan se enmarca dentro del contexto del proyecto de optimización y eficiencia que González Byass viene implementando en el marco de su plan estratégico.

La compañía ha justificado su decisión en la necesidad de adaptar la estructura a la actual realidad del mercado y asegurar su competitividad a largo plazo.

Caída de consumo de vino y crisis del brandy

En los últimos años, el sector del vino y los spirits se ha visto afectado por factores económicos y productivos, entre los que se encuentran la caída de su consumo en España, la crisis del brandy en Filipinas —siendo este uno de los principales mercados de la compañía—, los tipos de interés de la deuda y el impacto de las políticas arancelarias en la comercialización exterior de González Byass en algunos mercados, entre otras.

La compañía realizará despidos colectivos en el marco de un proceso negociación ordenado que se encuentra ahora mismo en marcha «con la máxima voluntad de alcanzar un acuerdo con los representantes de las personas trabajadoras».

«El objetivo es que el número de salidas sea el menor posible, implementando medidas que puedan resultar beneficiosas para todas las partes y de forma que el procedimiento se lleve a cabo de manera responsable, transparente y respetuosa con las personas afectadas», han argumentado desde el grupo bodeguero.

En paralelo, la compañía está implementando un plan de acción centrado en la contención de gastos, la optimización del portfolio de productos, la mejora de procesos operativos y la venta de activos no estratégicos. El objetivo de González Byass es poner el foco en sus marcas prioritarias y en nuevas líneas comerciales.