Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

empresas

González Byass inicia un proceso de reestructuración con despidos y venta de activos no estratégicos

La compañía bodeguera familiar acusa una caída del consumo en España

Firma un préstamo sindicado para ganar proyección internacional

Una de las bodegas de Gonzalez Byass en Jerez de la Frontera
Una de las bodegas de Gonzalez Byass en Jerez de la Frontera abc
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

González Byass, compañía bodeguera familiar con marcas como Tío Pepe, ha anunciado un plan de reestructuración con despidos, venta de activos no estratégicos y optimización en su portfolio de productos.

En concreto, la reestructuración se llevará a cabo en dos de sus ... sociedades en España: González Byass Servicios Corporativos y González Byass Distribución.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app