El Gobierno encarga la construcción de dos buques de acción marítima en el astillero de Navantia en Puerto Real

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero,en la inauguración del nuevo edificio que será la sede de Incubazul de Zona Franca de Cádiz

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes el contrato para la construcción de dos nuevos buques de acción marítima en el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) por una inversión que supera los 700 millones de euros.

En declaraciones a los medios durante una visita a Zona Franca de Cádiz, la vicepresidenta primera ha detallado que este contrato supondrá en torno a «2.000 empleos directos e indirectos», además de «una carga de trabajo asegurada para estos astilleros hasta el año 2030».

«Es motivo de orgullo», ha sostenido Montero sobre este «buen anuncio» para los astilleros de Puerto Real, con una carga de trabajo que «se suma a la que ya previamente tenía el astillero con la construcción de seis buques de estas mismas características».

Como ha manifestado esta noticia es «muy importante» para todos los astilleros y «para la familia de Cádiz», además de para una provincia que está «en el punto de atención» por su contrucción de buques, donde Navantia, ha señalado, «se caracteriza por su excelencia y por la capacidad de conquistar unos mercados muy complicados también a nivel internacional».

Además, ha valorado «el esfuerzo» que está haciendo el Ministerio de Defensa a este respecto, que «permite una buena noticia para la Bahía de Cádiz».