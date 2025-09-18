Suscríbete a
El Gobierno central apuntala las inversiones eléctricas solicitadas por Cataluña, Castilla-La Mancha y Euskadi

El Ministerio para la Transición Ecológica recibe este jueves a la Junta de Andalucía para trasladar los proyectos que financiará hasta 2030

El bloqueo de la Comisión de la Energía complica las mejoras en la red eléctrica

Una subestación eléctrica en la provincia de Córdoba
Elena Martos

La ronda de reuniones entre las primeras comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica para conocer el plan de inversiones en la red eléctrica ha levantado una ola de satisfacción. Al menos eso se desprende de los encuentros con las tres regiones ... que han sido citadas: Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha. El montante total anunciado por la ministra Sara Aagesenasciende a 13.590 millones de euros, lo que permitirá transformar el sistema eléctrico español.

