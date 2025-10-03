Suscríbete a
Ghenova se marca en el plan estratégico alcanzar los 100 millones en 2027

La firma de ingeniería refuerza su división de energía y agua para afrontar el crecimiento

Ghenova amplía plantilla y roza los 600 ingenieros en Andalucía

Raúl Arévalo, Lourdes García y Francisco Cuervas
Raúl Arévalo, Lourdes García y Francisco Cuervas abc
Elena Martos

Elena Martos

La firma de ingeniería Ghenova apunta a superar los cien millones de euros en 2027, lo que supone casi duplicar la cifra de negocio del pasado 2024, cuando alcanzó los 55 millones de euros. Así lo ha recogido en su plan estratégico que se está ... cumpliendo «de manera rigurosa», como ha avanzado el CEO de la compañía, Francisco Cuervas, en una jornada de encuentro con el equipo de Energía, Agua, Industria e Infraestructuras. La cita ha congregado a los profesionales de todos sus centros nacionales con el objetivo de alinear sus equipos en torno a la estrategia de crecimiento prevista. Esto mismo se replicará en próximas fechas en sus filiales de Brasil y Colombia.

