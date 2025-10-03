Ghenova se marca en el plan estratégico alcanzar los 100 millones en 2027

La firma de ingeniería Ghenova apunta a superar los cien millones de euros en 2027, lo que supone casi duplicar la cifra de negocio del pasado 2024, cuando alcanzó los 55 millones de euros. Así lo ha recogido en su plan estratégico que se está ... cumpliendo «de manera rigurosa», como ha avanzado el CEO de la compañía, Francisco Cuervas, en una jornada de encuentro con el equipo de Energía, Agua, Industria e Infraestructuras. La cita ha congregado a los profesionales de todos sus centros nacionales con el objetivo de alinear sus equipos en torno a la estrategia de crecimiento prevista. Esto mismo se replicará en próximas fechas en sus filiales de Brasil y Colombia.

Según informa la empresa sevillana en un comunicado, Ghenova Energy & Water «encara una etapa de crecimiento, centrando en sus capacidades en áreas estratégicas como la transición energética, la valorización energética, la gestión del agua, la generación térmica, y los proyectos híbridos que combinan tecnologías convencionales y renovables«.

Esta división «tiene y tendrá en los próximos años un papel clave en este crecimiento, y todo ello desde nuestros valores clave, como son el espíritu de equipo y la colaboración, tanto interna, entre centros y países, como externa, con clientes y colaboradores», ha continuado el directivo.

En este sentido, Cuervas ha hecho hincapié en que «no basta con tener buenos ingenieros, tienen que ser además personas con buenos valores que se alineen con el ADN de la compañía. Somos una empresa ideal para jóvenes con ambición, con ganas de aprender, de conocer mundo y de desarrollar una carrera internacional«.

Además, la vertical refuerza su apuesta por la digitalización, aplicando metodología BIM para optimizar los procesos de diseño y facilitar la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos. En este encuentro, el grupo empresarial reafirma su compromiso con la innovación, la automatización de procesos e incorporación de la IA, la ingeniería de alto valor y la sostenibilidad, consolidando su papel como referente internacional en el desarrollo de soluciones energéticas integradas.

Y todo ello «con un amplio equipo de personas altamente especializado y cualificado», dirigido por Lourdes García Sanz, ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla. Esta profesional cuenta con más de 30 años de experiencia adquiridos en empresas como la propia Ghenova, Abengoa y Lantania. Dentro de los pilares de la compañía, Lourdes García ha explicado que «estamos alineando nuestro talento, capacidades tecnológicas y experiencia multisectorial para responder a los retos del mercado con una visión innovadora«.

Ghenova Energy & Water «estructura su actividad en cuatro líneas: energía, industria, agua e infraestructura. En el sector energético, aborda proyectos de valorización energética de residuos, biomasa, biogás, biocombustibles, hidrógeno y derivados y centrales hidráulicas, así como ciclos combinados, cogeneraciones y redes eléctricas».