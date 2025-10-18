Una gestora invertirá 15 millones para convertir en hotel el edificio de Telefónica de la calle Feria

Crece la fiebre inversora en el mercado hotelero de Sevilla. La gestora Simplifika Capital aterriza en la capital andaluza con la compra de un edificio en la calle Feria para convertirlo en un hotel. Esta boutique de inversión está buscando un operador ... internacional para la explotación del mismo bajo un contrato de largo plazo.

El proyecto contempla la rehabilitación de un espacio de 2.500 metros cuadrados, ubicado en una antigua central de Telefónica de la calle Feria. Lo convertirá en un hotel urbano con 68 habitaciones.

Esta operación viene a confirmar el crecimiento que está experimentando por este segmento en una ciudad en la que la oferta de hoteles y apartamentos turísticos se ha disparado más de un 9% en el último año.

«Sevilla es uno de los destinos urbanos más dinámicos de Europa», reconoce Ernesto Villanueva, socio fundador de esta boutique, a la vez que añade que «este proyecto combina una ubicación excepcional con un posicionamiento de alto impacto que mejora el entorno y genera valor sostenible para nuestros inversores».

La gestora: 15 espacios y 125 millones

Fundada en 2020, Simplifika Capital ha cerrado hasta la fecha la adquisición de 15 espacios con una inversión acumulada de más de 125 millones de euros en edificios situados en ciudades que considera clave dentro de España. Su estrategia pasa por centrarse en activos urbanos que tienen potencial de reposicionamiento de mejora operativa.

«Este debut en Sevilla encaja plenamente con nuestra tesis de inversión en hospitality urbano en mercados con demanda estructural y oferta limitada de productos de calidad», explica Germán Gimeno, también socio fundador.

Dentro de Andalucía, Simplifika Capital cuenta con otro activo en la avenida de las cortes de Cádiz, un edificio con 32 apartamentos destinados al alquiler residencial.

Un segmento al alza: 260 hoteles y 342 apartamentos turísticos

El apetito inversor por las opciones de alojamiento turístico no para de crecer en Sevilla. Actualmente, hay 261 hoteles y 342 apartamentos dedicados a este fin, según la información consultada la Sevilla City Office.

Estos datos representan un crecimiento del 9,63% con respecto a 2024. En total, la ciudad ofrece 36.126 plazas, que son casi un 8%. La tendencia continuará al alza cuando sumen otras unidades como el hotel que abrirá Kimpton del Grupo Intercontinental (IHG) en el convento de San Agustín con 80 habitaciones.

Otra apertura que tendrá lugar en 2026 será el hotel de cinco estrellas de Cristine Bedford en la que fuera la Sala X de la calle Trajano. Además, la calle Betis pasará a contar con el hotel Felipe V que gestionará la operadora byKaizen y la antigua fábrica de tabaco de Altadis sumará un establecimiento con 210 habitaciones.

Asimismo, el edificio de Aníbal González (antes sede del Banco Popular en la avenida de la Constitución) será gestionado por Serras Hotel Collection y aportará 43 habitaciones.

Por su parte, Thompson Hotels sumará 101 habitaciones con un cinco estrellas que se ubicará en la antigua comisaría de Policía de la plaza de la Gavidia, mientras que Four Seasons debutará con la transformación del edificio Generali de la Plaza Nueva, con unas 60 habitaciones.