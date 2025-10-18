Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

turismo

Una gestora invertirá 15 millones para convertir en hotel el edificio de Telefónica de la calle Feria

Simplifika Capital buscará un operador internacional a largo plazo para este espacio

Genteel Home ficha en Cox a su director general

Recreación del futuro hotel en la calle Feria
Recreación del futuro hotel en la calle Feria
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Crece la fiebre inversora en el mercado hotelero de Sevilla. La gestora Simplifika Capital aterriza en la capital andaluza con la compra de un edificio en la calle Feria para convertirlo en un hotel. Esta boutique de inversión está buscando un operador ... internacional para la explotación del mismo bajo un contrato de largo plazo.

