Genteel Home ficha en Cox a su director general

Genteel Home ha fichado en Cox a su nuevo director general, Pedro Carillo, un profesional que se incorpora a la firma gestora de apartamentos de lujo tras capitanear la vertical de infraestructura en la multinacional sevillana.

En concreto, Carrillo ha desarrollado ... gran parte de su carrera profesional en Abengoa, la compañía que posteriormente integró sus activos en Cox. Su aterrizaje en Genteel se da para crecer en el turismo de más alto poder adquisitivo y cerrar "grandes acuerdos" con firmas internacionales, como el que actualmente mantiene con el grupo hotelero Marriott en la capital andaluza.

"Esta es una oportunidad para poder aunar en el sector turismo toda la experiencia adquirida en mis años de trabajo en empresas multinacionales, 'startups' tecnológicas y centros de innovación, con la confianza de poder aportar todo ello en el crecimiento de Genteel Home y convertir el grupo en un referente a nivel europeo", ha explicado a ABC Pedro Carillo.

Expansión en Castilla y León con bloques de lujo

Esta firma, especializada en la gestión de apartamentos de lujo, administra más de 500 inmuebles repartidos por España e Italia, donde acaba de sumar nuevas viviendas en Florencia, Siena y Pisa. Dentro de nuestras fronteras, Genteel Home está centrando su crecimiento en la zona de Castilla y León.

El desembarco en esta comunidad se enfoca en la operación de varios bloques de apartamentos en Salamanca y Valladolid. "La región tiene un enorme potencial en el segmento del lujo turístico por su fama como cuna de grandes vinos y de las mejores Denominaciones de Origen de España, la gastronomía y la riqueza monumental y artística de sus ciudades", ha argumentado el CEO de Genteel Home, Ignacio Lerdo de Tejada.

Reservas de más de 600€/noche

Precisamente, uno de sus objetivos en esta nueva etapa es reforzar la clientela de muy alto poder adquisitivo. En concreto, el 37% de las reservas formalizadas en 2026 superan los 600 euros por noche y la media de pernoctaciones se sitúa en las cuatro.

"El alojamiento supone un 40% aproximadamente del gasto total del viaje, esta cifra implica que en 2025 los clientes de Genteel Home habrían gastado entre 23 y 25 millones de euros en comercios, restaurantes, tiendas y otros establecimientos", ha apuntado.

Otra de sus líneas estratégicas es "estructurar su crecimiento" y "optimizar los réditos de los inversores y propietarios". Además, la previsión es superar los 27 millones de facturación en 2025 tras alcanzar los 23 millones en este año.

Con unos 100 empleados en plantilla, Genteel Home atiende desde Sevilla a su decena de destinos y ofrece una imagen de decoración similar en todos ellos, independientemente del país en el que se encuentren. "Solo el 5% de los pisos visitados reúnen los criterios de interiorismo y decoración", precisa.

Su clientela es un público sénior, habitualmente familiar, con previsión de larga estancia media. El modelo se basa en la gestión de viviendas de terceros, que suelen pertenecer a inversores que ceden la gestión de los mismos a Genteel a cambio de un canon.