el mercado de fichajes

Genteel Home ficha en Cox a su director general

La gestora de apartamentos de lujo crece en Castilla y León con la operativa de varios bloques de pisos

«Si alguien deja de visitar una ciudad por una tasa de 4 euros, no hace falta que venga»

Pedro Carrillo, nuevo director general, e Ignacio Lerdo de Tejada, CEO de Genteel Home
Noelia Ruiz

Genteel Home ha fichado en Cox a su nuevo director general, Pedro Carillo, un profesional que se incorpora a la firma gestora de apartamentos de lujo tras capitanear la vertical de infraestructura en la multinacional sevillana.

En concreto, Carrillo ha desarrollado ... gran parte de su carrera profesional en Abengoa, la compañía que posteriormente integró sus activos en Cox. Su aterrizaje en Genteel se da para crecer en el turismo de más alto poder adquisitivo y cerrar "grandes acuerdos" con firmas internacionales, como el que actualmente mantiene con el grupo hotelero Marriott en la capital andaluza.

