García-Palacios: «Caja Rural del Sur cumple 25 años haciendo nuestra sociedad más justa y próspera»

La entidad celebra un cuarto de siglo desde su fundación apoyada en la gestión responsable que la distingue como una de las más solventes

Moody's eleva la calificación de Caja Rural del Sur hasta A3

José Luis García-Palacio, José Luis Sanz y Guillermo Téllez, durante la gala del 25 aniversario
José Luis García-Palacio, José Luis Sanz y Guillermo Téllez, durante la gala del 25 aniversario María Guerra
Elena Martos

La Caja Rural del Sur ha celebrado este martes los 25 años de la reunificación de las primeras cooperativas de crédito de Huelva, Sevilla y Córdoba que fueron el germen de un grupo bancario que ha vivido un permanente crecimiento en este primer cuarto ... de siglo. Este aniversario tan redondo es el que se ha festejado en una gala organizada en el hotel Alfonso XIII de la capital andaluza, junto a una amplia representación del tejido empresarial, institucional y social de la región.

