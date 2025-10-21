García Millán da el 'sorpasso' a Alvalle y se sitúa como la primera marca de gazpachos

'Sorpasso' en el mercado del gazpacho. García Millán se corona como la marca que más vende en España adelantando a Alvalle, el fabricante que tradicionalmente se había situado como el número uno.

En concreto, la sevillana García Millán ha disparado un 20% ... sus ventas en lo que va de año y ha conseguido concentrar el 17,7% del valor del mercado, mientras que la murciana Alvalle ha crecido un 11,8%, quedándose con el 17,5% de la cuota, según los datos consultados por ABC en Nielsen. Por su parte, las opciones de marca blanca representan el 57,4% del mercado tras crecer un 4,7% en los primeros nueve meses del año.

Buena parte del crecimiento de García Millán se corresponde con el lanzamiento de nuevos productos, como es el caso del gazpacho suave mediterráneo, pensado precisamente para conquistar los paladares del Levante. En esta zona, tradicionalmente triunfan las sopas frías que incluyen ingredientes como la cebolla o el pimiento rojo.

Otra de las innovaciones del fabricante ha sido la puesta en el mercado del gazpacho de fresón de Huelva y el salmorejo de remolacha así como el sin gluten, que sustituye el pan por la manzana.

«Hemos conseguido situar la marca en regiones en las que hasta ahora no ha estado tan presente como es el norte de España y Canarias», explica el director general de García Millán, Francisco Viguera. Además, la compañía ha empezado a comercializar sus botellas en gasolineras y máquinas de 'vending'.

Estudia saltar a mercados cercanos

El grupo tiene ahora como objetivo exportar sus sopas frías a países cercanos. Para ello, ha realizado una mejora de sus instalaciones, ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), donde ha ampliado las líneas de producción para atender la creciente demanda. «Estamos muy agradecidos a los consumidores por hacernos un hueco en su mesa», subraya Viguera.

La firma tiene previsto superar los 25 millones de facturación en este año tras vender unos 20 millones de botellas. El último ejercicio lo cerró con una cifra de negocio de 21,9 millones, según las cuentas consultadas por ABC.

Salsas de Salteras, que es la compañía que comercializa la marca García Millán, cuenta con unos 90 empleados en temporada alta y compra alrededor de 15 millones de kilos de tomates a agricultores andaluces y murcianos.

Del gazpacho no hay empacho: crece un 10%

La categoría de sopas frías ha experimentado un fuerte crecimiento en toda España tras la pandemia de Covid-19. El consumo de gazpachos y salmorejos envasados crecerá este año alrededor de un 10% hasta alcanzar los 290 millones de euros, según los últimos datos disponibles.

Parte de este comportamiento se corresponde con un impulso de las ventas en verano, la época más fuerte para esta categoría. Entre abril y septiembre, habitualmente se da el 70% del consumo, aunque la tendencia empieza a aplanarse debido a la prolongación de las altas temperaturas en los meses de primavera y otoño.

El gazpacho tradicional sigue siendo el 'rey' de las sopas frías, el 54% de los consumidores se decanta por esta opción, frente al 12% que elige el salmorejo. Otro 32% consume ambas opciones, según un estudio de la patronal de Zumos y Gazpachos de España.

A pesar de ello, las preferencias de consumo varían entre las diferentes regiones de España. En el caso del sur y el centro peninsular, el salmorejo gana terreno.

Además, las opciones empiezan a diversificarse. Las variantes sin pepino o sin ajo y la irrupción de ingredientes alternativos como la remolacha, sandía, fresa o cereza empiezan a hacerse un hueco en los lineales, según la citada patronal.