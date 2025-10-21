Suscríbete a
García Millán da el 'sorpasso' a Alvalle y se sitúa como la primera marca de gazpachos

El consumo de la sopa fría se dispara un 10% este año y empieza a desestacionalizarse

García Millán ficha al director general de Ybarra para hacer crecer su negocio de gazpachos

Algunas botellas de gazpacho fresco de García Millán
Algunas botellas de gazpacho fresco de García Millán abc
Noelia Ruiz

'Sorpasso' en el mercado del gazpacho. García Millán se corona como la marca que más vende en España adelantando a Alvalle, el fabricante que tradicionalmente se había situado como el número uno.

En concreto, la sevillana García Millán ha disparado un 20% ... sus ventas en lo que va de año y ha conseguido concentrar el 17,7% del valor del mercado, mientras que la murciana Alvalle ha crecido un 11,8%, quedándose con el 17,5% de la cuota, según los datos consultados por ABC en Nielsen. Por su parte, las opciones de marca blanca representan el 57,4% del mercado tras crecer un 4,7% en los primeros nueve meses del año.

